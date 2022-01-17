- 17 Oca 2022 - 16:48 G: 17 Oca 2022 - 16:55

Dünya Şaşkın, Kan Donduran Kehanet! The Simpsons Dizisinin 2022 Kehanetleri Tek Tek Gerçekleşmeye Başladı! İşte 2022’de Yaşanacak O Kehanetler…

Dünyanın en uzun soluklu çizgi dizilerinden biri olan The Simpsons, bu sene de yayın hayatına devam ediyor. İkiz kulelerin bombalanmasından Donald Trump’ın başkanlık seçimlerini kazanmasına kadar pek çok olayı önceden tahmin eden The Simpsons'ın 2022 kehanetleri ise oldukça ilginç İşte o kehanetler...

Dünyanın en uzun soluklu çizgi dizilerinden biri olan The Simpsons, bu sene de yayın hayatına devam ediyor. İkiz kulelerin bombalanmasından Donald Trump’ın başkanlık seçimlerini kazanmasına kadar pek çok olayı önceden tahmin eden The Simpsons, kehanetler çizgi filmi olarak anılıyor. 2022 yılı için de birtakım kehanetlerde bulunan The Simpsons dizisi, o kehanetleri de açıklamaya başlıyor! Peki, The Simpsons Dizisinin 2022 kehanetleri neler? 2022 yılında neler olacak? İşte, detaylar…


Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

17 Oca 2022 - 16:48 - Gündem

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
Acun Ilıcalı Öyle Bir Survivor Kararı Aldı Ki, Kuralları Görenlerin Kanı Dondu! Sürgüne Gönderecek… İşte Sürgüne Gidecek O İsimler! mask
Acun Ilıcalı Öyle Bir Survivor Kararı Aldı Ki, Kuralları Görenlerin Kanı Dondu! Sürgüne Gönderecek… İşte Sürgüne Gidecek O İsimler!
JÖH Ne Demek? Nasıl JÖH Olunur? JÖH’ün Açılımı Nedir? JÖH Olmak İçin Şartlar Neler? mask
JÖH Ne Demek? Nasıl JÖH Olunur? JÖH’ün Açılımı Nedir? JÖH Olmak İçin Şartlar Neler?
Emekliye Müjde Verildi! SGK ve Bağkur emeklileri için yeni nakit ikramiye oranları belli oldu! Hemen Hesaplarınızı Kontrol Edin! Miktarda Ki… mask
Emekliye Müjde Verildi! SGK ve Bağkur emeklileri için yeni nakit ikramiye oranları belli oldu! Hemen Hesaplarınızı Kontrol Edin! Miktarda Ki…
A101 Market Ayçiçek Yağı Fiyatlarını Dibe Çekti! İndirim Sadece Birkaç Saat Sürecek, Yetişen Alacak! 5 Kiloluk Yağ Bile… mask
A101 Market Ayçiçek Yağı Fiyatlarını Dibe Çekti! İndirim Sadece Birkaç Saat Sürecek, Yetişen Alacak! 5 Kiloluk Yağ Bile…
Kendisini Öve Öve Bitiremeyen Burçlar Hangisidir? İşte Narsisistik kişilik bozukluğu olan o Burçlar… mask
Kendisini Öve Öve Bitiremeyen Burçlar Hangisidir? İşte Narsisistik kişilik bozukluğu olan o Burçlar…
Her Hatada Başını Duvarlara Vuran Burç Hangisidir? İşte Yaptıklarından Ders Çıkarmayan O Burçlar… mask
Her Hatada Başını Duvarlara Vuran Burç Hangisidir? İşte Yaptıklarından Ders Çıkarmayan O Burçlar…
Hangi Burç Kırmızı Olsun Beş Fazla Olsun Diyor? İşte Kırmızı Rengini Çok Seven O Burçlar… mask
Hangi Burç Kırmızı Olsun Beş Fazla Olsun Diyor? İşte Kırmızı Rengini Çok Seven O Burçlar…
Doğuştan Patron Olan Burçlar Hangisidir? İşte Parayı Koklayan O Burçlar… mask
Doğuştan Patron Olan Burçlar Hangisidir? İşte Parayı Koklayan O Burçlar…
Hangi Burcun Dilinin Kemiği Yoktur? İşte Kırıcı Konuşmakta Dünya Markası Olan Burçlar… mask
Hangi Burcun Dilinin Kemiği Yoktur? İşte Kırıcı Konuşmakta Dünya Markası Olan Burçlar…
Bim Market Zam Mam Dinlemedi! 5 Litrelik Ayçiçek Yağında Skandal İndirim! Resmen Çıldırdı, Koşan Alacak! “Bedava” mask
Bim Market Zam Mam Dinlemedi! 5 Litrelik Ayçiçek Yağında Skandal İndirim! Resmen Çıldırdı, Koşan Alacak! “Bedava”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Survivor Panorama 2022 Hangi Kanalda? 2022 Survivor Panorama sunucuları kimler? mask
Survivor Panorama 2022 Hangi Kanalda? 2022 Survivor Panorama sunucuları kimler?
Dünya Şaşkın, Kan Donduran Kehanet! The Simpsons Dizisinin 2022 Kehanetleri Tek Tek Gerçekleşmeye Başladı! İşte 2022’de Yaşanacak O Kehanetler… mask
Dünya Şaşkın, Kan Donduran Kehanet! The Simpsons Dizisinin 2022 Kehanetleri Tek Tek Gerçekleşmeye Başladı! İşte 2022’de Yaşanacak O Kehanetler…
Acun Ilıcalı Öyle Bir Survivor Kararı Aldı Ki, Kuralları Görenlerin Kanı Dondu! Sürgüne Gönderecek… İşte Sürgüne Gidecek O İsimler! mask
Acun Ilıcalı Öyle Bir Survivor Kararı Aldı Ki, Kuralları Görenlerin Kanı Dondu! Sürgüne Gönderecek… İşte Sürgüne Gidecek O İsimler!
Acun Ilıcalı Rest Çekip, All Star’a Almadı Ama Turabi Çamkıran Herkesi Şoka Soktu! Dünya’nın En Büyüğüne Gidiyor… Paraya Para Demeyecek! mask
Acun Ilıcalı Rest Çekip, All Star’a Almadı Ama Turabi Çamkıran Herkesi Şoka Soktu! Dünya’nın En Büyüğüne Gidiyor… Paraya Para Demeyecek!
Survivor Nisa Dalga Konusu Oldu! Sosyal Medya Yerden Yere Vurdu! Aynı Şeyi İki Kez… “Para Toplayalım da Alalım!” Acun Ilıcalı… mask
Survivor Nisa Dalga Konusu Oldu! Sosyal Medya Yerden Yere Vurdu! Aynı Şeyi İki Kez… “Para Toplayalım da Alalım!” Acun Ilıcalı…
Gönül Dağı Meryem Kör Mü? Sevilay Gültekin Kimdir? Nerelidir, Kaç Yaşındadır? İşte Sevilay Gültekin’le İlgili Bilinmeyenler… mask
Gönül Dağı Meryem Kör Mü? Sevilay Gültekin Kimdir? Nerelidir, Kaç Yaşındadır? İşte Sevilay Gültekin’le İlgili Bilinmeyenler…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status