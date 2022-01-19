- 19 Oca 2022 - 10:55 G: 19 Oca 2022 - 10:56

Simpsons Kehanetleri 2022 Nedir? The Simpsons Dizisinin 2022 Kehanetleri Tek Tek Ortaya Çıktı! İşte 2022’de Yaşanacak O Korkutan Olaylar....

Dünyanın en uzun soluklu çizgi dizilerinden biri olan The Simpsons, bu sene de yayın hayatına devam ediyor. İkiz kulelerin bombalanmasından Donald Trump’ın başkanlık seçimlerini kazanmasına kadar pek çok olayı önceden tahmin eden The Simpsons'ın 2022 kehanetleri ise oldukça ilginç İşte o kehanetler...

Dünyanın en uzun soluklu çizgi dizilerinden biri olan The Simpsons, bu sene de yayın hayatına devam ediyor. İkiz kulelerin bombalanmasından Donald Trump’ın başkanlık seçimlerini kazanmasına kadar pek çok olayı önceden tahmin eden The Simpsons, kehanetler çizgi filmi olarak anılıyor. 2022 yılı için de birtakım kehanetlerde bulunan The Simpsons dizisi, o kehanetleri de açıklamaya başlıyor! Peki, The Simpsons Dizisinin 2022 kehanetleri neler? 2022 yılında neler olacak? İşte, detaylar…


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19 Oca 2022 - 10:55 - Gündem

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Simpsons Kehanetleri 2022 Nedir? The Simpsons Dizisinin 2022 Kehanetleri Tek Tek Ortaya Çıktı! İşte 2022’de Yaşanacak O Korkutan Olaylar.... mask
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