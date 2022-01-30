- 30 Oca 2022 - 09:06

Masterchef Jürisi Acun Ilıcalı’nın Talimatıyla Değişti! Yeni Jüri İsimleri Belli Oldu! “Güle Güle…”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef hakkında skandal bir iddia gündemin sallanmasına neden oldu! Masterchef jürisi komple değişirken; anlaşmalarında sağlanmadığı ortaya çıktı! Yerlerine gelecek isimlerin ise çok daha sert şefler olduğu gündeme bomba gibi düşerken; birçok kişi ise “Hoşça kalın” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının ilk sezonundan beri yer alan Mehmet Şef ve Somer Şefin, dönem içerisinde kavga ettiği ağızları açık bırakmıştı. İddialara göre Mehmet Şef, Somer Şefin dolar kuru üzerinden maaş almasına çok sinirlenmiş ve muhasebenin kapısına dayanmıştı. Acun Medya ise doların artmış olmasından dolayı Somer Şefle ayrılacaktı! Konuya ait ilk açıklama ise Somer Şeften gelmiş ve böyle bir durumun olmadığını duyurmuştu. Şimdi ise kıyamet resmen koptu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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30 Oca 2022 - 09:06 Ankara- Yaşam

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(5)
05

Songül - Jüri degismemeli,zaten renk katan onla Yarismaya…

Acun Ilicali ne yaptigini bilen biri…

Yanıtla . 7Beğen . 1Beğenme 25 Ocak 00:30
03

Hasan Bey - Bunlar reklam aynı şefler devam eder. Kimse risk almaz. Acun ılıcalı bilir işini.

Yanıtla . 9Beğen . 0Beğenme 24 Ocak 19:16
02

Şükran Bahar - Masterchef de aynı kadroyu sevdik. Ayrılmalarını istemiyoruz .

Yanıtla . 13Beğen . 4Beğenme 24 Ocak 10:17
01

Tahire Ulker Gökçay - Üçüncü şef ise hasan biltekin olmali çünkü hasan şef çok başarılı ve düzgün temiz bilgili görgülü saygılı inşallah hasan şef master sende jüri üyesi olur

Yanıtla . 17Beğen . 13Beğenme 23 Ocak 20:18
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Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
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