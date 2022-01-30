Masterchef Jürisi Acun Ilıcalı’nın Talimatıyla Değişti! Yeni Jüri İsimleri Belli Oldu! “Güle Güle…”

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının ilk sezonundan beri yer alan Mehmet Şef ve Somer Şefin, dönem içerisinde kavga ettiği ağızları açık bırakmıştı. İddialara göre Mehmet Şef, Somer Şefin dolar kuru üzerinden maaş almasına çok sinirlenmiş ve muhasebenin kapısına dayanmıştı. Acun Medya ise doların artmış olmasından dolayı Somer Şefle ayrılacaktı! Konuya ait ilk açıklama ise Somer Şeften gelmiş ve böyle bir durumun olmadığını duyurmuştu. Şimdi ise kıyamet resmen koptu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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