- 17 Oca 2022 - 16:54 G: 17 Oca 2022 - 17:09

Masterchef Jürisi Komple Değişti! Kimse Anlaşma Sağlayamadı, Yerlerine Gelecek İsimler Cehennem! “Hoşça Kalın!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef hakkında skandal bir iddia gündemin sallanmasına neden oldu! Masterchef jürisi komple değişirken; anlaşmalarında sağlanmadığı ortaya çıktı! Yerlerine gelecek isimlerin ise çok daha sert şefler olduğu gündeme bomba gibi düşerken; birçok kişi ise “Hoşça kalın” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının ilk sezonundan beri yer alan Mehmet Şef ve Somer Şefin, dönem içerisinde kavga ettiği ağızları açık bırakmıştı. İddialara göre Mehmet Şef, Somer Şefin dolar kuru üzerinden maaş almasına çok sinirlenmiş ve muhasebenin kapısına dayanmıştı. Acun Medya ise doların artmış olmasından dolayı Somer Şefle ayrılacaktı! Konuya ait ilk açıklama ise Somer Şeften gelmiş ve böyle bir durumun olmadığını duyurmuştu. Şimdi ise kıyamet resmen koptu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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17 Oca 2022 - 16:54 Ankara- Yaşam

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