Melis Sezen Giydiği Kıyafetle Akılları Başlardan Aldı! Görenler Şaştı Kaldı! Yorumlar Gırla Geldi! Neler Oluyor?

Altın Kelebek ödül töreninden bu yana tüm dikkatleri üzerine çeken Melis Sezen, şimdilerde giydikleri hayranların kalbini adeta çarptırmaya başladı. Geçtiğimiz gün giydiği elbise ile herkesi kendisine hayran bırakan Melis Sezen, takipçilerinden tam not almayı da başardı! Peki, Melis Sezen nasıl bir kıyafet giydi? Melis Sezen nasıl bir poz verdi? İşte, detaylar…



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