Melis Sezen Giydiği Kıyafetle Akılları Başlardan Aldı! Görenler Şaştı Kaldı! Yorumlar Gırla Geldi! Neler Oluyor?
Altın Kelebek ödül töreninden bu yana tüm dikkatleri üzerine çeken Melis Sezen, şimdilerde giydikleri hayranların kalbini adeta çarptırmaya başladı. Geçtiğimiz gün giydiği elbise ile herkesi kendisine hayran bırakan Melis Sezen ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Altın Kelebek ödül töreninden bu yana tüm dikkatleri üzerine çeken Melis Sezen, şimdilerde giydikleri hayranların kalbini adeta çarptırmaya başladı. Geçtiğimiz gün giydiği elbise ile herkesi kendisine hayran bırakan Melis Sezen, takipçilerinden tam not almayı da başardı! Peki, Melis Sezen nasıl bir kıyafet giydi? Melis Sezen nasıl bir poz verdi? İşte, detaylar…
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17 Oca 2022 - 23:23 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.