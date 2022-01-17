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17 Oca 2022 - 23:28

Arka Sokaklar Dizisinde Büyük Aşk Gerçek Oldu! Görenler Şaştı Kaldı, Hüsnü Çoban’ın Çocukları Sarmaş Dolaş… Sosyal Medyayı İnlettiler…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar’da bir aşk daha gerçek oldu! Hüsnü Çoban’ın çocukları sarmaş dolaş gözükürken; sosyal medyada bu olay ortalığı karıştırdı. Ağızların açık kalmasına neden olan paylaşımları arka arkaya yapan isimler hayranlarını bile şok etti. Tam 15 yıl boyunca aynı sofrada ekmek bölen isimler…