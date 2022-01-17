- 17 Oca 2022 - 23:28

Arka Sokaklar Dizisinde Büyük Aşk Gerçek Oldu! Görenler Şaştı Kaldı, Hüsnü Çoban’ın Çocukları Sarmaş Dolaş… Sosyal Medyayı İnlettiler…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar’da bir aşk daha gerçek oldu! Hüsnü Çoban’ın çocukları sarmaş dolaş gözükürken; sosyal medyada bu olay ortalığı karıştırdı. Ağızların açık kalmasına neden olan paylaşımları arka arkaya yapan isimler hayranlarını bile şok etti. Tam 15 yıl boyunca aynı sofrada ekmek bölen isimler…

Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, İlker İnanoğlu, Oya Başar ve Özgür Ozan gibi isimlerin yer aldığı Arka Sokaklar dizisinde Çoban’ın çocuklarına hayat veren isimler gündeme bomba gibi düştü. Sarmaş dolaş pozları ortalığı inletirken; bir aşkın doğduğuna dair yorumlarda arka arkaya geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…

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17 Oca 2022 - 23:28 Ankara- Yaşam

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