Arka Sokaklar Dizisinde Büyük Aşk Gerçek Oldu! Görenler Şaştı Kaldı, Hüsnü Çoban’ın Çocukları Sarmaş Dolaş… Sosyal Medyayı İnlettiler…
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar’da bir aşk daha gerçek oldu! Hüsnü Çoban’ın çocukları sarmaş dolaş gözükürken; sosyal medyada bu olay ortalığı karıştırdı. Ağızların açık kalmasına neden olan paylaşımları arka arkaya yapan isimler hayranlarını bile şok etti. Tam 15 yıl boyunca aynı sofrada ekmek bölen isimler…
Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, İlker İnanoğlu, Oya Başar ve Özgür Ozan gibi isimlerin yer aldığı Arka Sokaklar dizisinde Çoban’ın çocuklarına hayat veren isimler gündeme bomba gibi düştü. Sarmaş dolaş pozları ortalığı inletirken; bir aşkın doğduğuna dair yorumlarda arka arkaya geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.