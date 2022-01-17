Tarım Kredi Market İndirim Şovu Yaptı! Tavuk Fiyatları Diplerde… Almayanın Canı Çok Yanacak! Saatler Kaldı…
Yayınladığı kataloğun ardından tüm vatandaşların akınına uğrayan Tarım Kredi Kooperatifi marketleri, kampanyalı ürünleriyle tüm gözleri üzerine çevirtti. Özellikle tavukta inanılmaz bir indirime giden Tarım Kredi Kooperatifleri ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Şimdilerde diğer market zincirlerinin kampanyalı ürün akımına uyan Tarım Kredi Kooperatifi marketleri, yeni hafta indirimlerini yayınladı. Yayınladığı kataloğun ardından tüm vatandaşların akınına uğrayan Tarım Kredi Kooperatifi marketleri, kampanyalı ürünleriyle tüm gözleri üzerine çevirtti. Özellikle tavukta inanılmaz bir indirime giden Tarım Kredi Kooperatifi marketleri, yeni haftadaki indirimli ürünleriyle de vatandaşların onayını aldı. Peki, Tarım Kredi Kooperatifi marketleri 17 Ocak 2022 fiyatları nasıl? Tarım Kredi Kooperatifi marketleri 17 Ocak 2022 indirimli ürünleri neler? İşte, detaylar…
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17 Oca 2022 - 18:02 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.