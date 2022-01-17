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17 Oca 2022 - 18:02

Tarım Kredi Market İndirim Şovu Yaptı! Tavuk Fiyatları Diplerde… Almayanın Canı Çok Yanacak! Saatler Kaldı…

Yayınladığı kataloğun ardından tüm vatandaşların akınına uğrayan Tarım Kredi Kooperatifi marketleri, kampanyalı ürünleriyle tüm gözleri üzerine çevirtti. Özellikle tavukta inanılmaz bir indirime giden Tarım Kredi Kooperatifleri ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...