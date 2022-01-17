Hülya Avşar Öyle Bir Kıyafet Giydi Ki, Görenler Resmen Eridi! 58 Yaşında 18’liklere Taş Çıkardı! "Sen Hep Ol Hülya"
Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile adından sıkça söz ettiren Hülya Avşar, bazı kesimlerden tepki almıştı. Onun üzerine başka bir polemik içerisine giren ünlü şarkıcı Hülya Avşar, Gülşen’in giydiği sahne kıyafetleri üzerinden başlayan polemikte meslektaşı Gülşen’in tarafını tuttu. İşte Hülya Avşar'dan çok konuşulacak kareler...
Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile adından sıkça söz ettiren Hülya Avşar, bazı kesimlerden tepki almıştı. Onun üzerine başka bir polemik içerisine giren ünlü şarkıcı Hülya Avşar, Gülşen’in giydiği sahne kıyafetleri üzerinden başlayan polemikte meslektaşı Gülşen’in tarafını tuttu. Yaptığı açıklamanın ardından yeniden gözleri üzerine çeviren Hülya Avşar, sahnede giydiği o elbiseyle de tarafını netleştirdi. Öte yandan Avşar kızının giydiği elbiseyi görenler, adeta mest oldu! Peki, Hülya Avşar sahnede ne giydi? İşte, detaylar…
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17 Oca 2022 - 23:31 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.