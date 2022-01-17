- 17 Oca 2022 - 23:30

Survivor All Star Kazanan Takım İfşa Oldu! Kahin İş Başında! Daha Üçüncü Gününde Ortaya Çıktı… Acun Ilıcalı Delirebilir,!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor All Star heyecanı başladı! All Star’da kazanan takım ise resmen ortaya çıktı. Daha yarışma başlayalı üç gün oldu ama bu ifşa milyonları delirtti. Yarışmanın heyecanı düşüren ifşalar gündemi sallarken; Acun Ilıcalı’nın ise bu ifşalar karşısında delireceği konuşulmaya başlandı! Kahin’in ifşaladığı Survivor All Star yarışması şok etti! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star kadrosu için çalışmalar aylar önce başlamıştı. Yarışmaya katılacak isimler aylar önceden belliyken; yeni bölümler ise izlenme rekorları kırmaya başladı. Acun Ilıcalı’nın talimatıyla birlikte All Star olarak hazırlanan yarışmada ise yenilikler akılları başlardan almıştı. Peki, neler oluyor?

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17 Oca 2022 - 23:30 Ankara- Yaşam

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