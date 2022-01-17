A101, Bim, Şok Market İndirim Kararı Aldı! Sadece 19 Lira, Yetişen Alacak! Ayçiçek Yağında Tokat Gibi İndirim! Neler Oluyor?
Fiyat düşüşünün ardından vatandaşları biraz olsun rahatlatan ayçiçek yağlarında daha da indirime giden A101, ŞOK ve BİM marketleri, ayçiçek yağını aktüel ürünleri içerisine aldı. Sizde Marketlerde ki Ayçiçek Yağı fiyatlarını merak ediyorsanız işte size detaylar...
Değişen döviz kurundan ilk etkilenen ürünlerden biri olan ayçiçek yağının fiyatları gün ve gün artar hale geldi. Yeni etiketleri ile vatandaşları adeta şoke eden ayçiçek yağları, şimdilerde düşen döviz kuru nedeniyle düşüşe geçti. Fiyat düşüşünün ardından vatandaşları biraz olsun rahatlatan ayçiçek yağlarında daha da indirime giden A101, ŞOK ve BİM marketleri, ayçiçek yağını aktüel ürünleri içerisine aldı. O indirimleri görenler ise, soluğu marketlerde aldı! Peki, A101, Bim, Şok market ayçiçek yağı ne kadar? 17 Ocak 2022 A101, Bim, Şok market ayçiçek yağı kaç TL? İşte, detaylar…
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17 Oca 2022 - 23:33 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.