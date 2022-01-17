Tüm Emekli Vatandaşın Dikkatine! 1150 Lira Ceplere Girecek, Cüzdanlar Dolup Taşacak! Neler Oluyor?

En geç Mayıs-Haziran ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gelmesi beklenen 3600 ek gösterge için düğmeye basıldı. 3600 ek gösterge düzenlemesiyle kıdemler arasındaki ücret dengesizliği gidermeye hazırlanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, milyonlarca emekliye ilgilendiren emekli maaşlarına ne kadar zam geleceğini duyurdu. O miktarı gören emekliler, gözlerine inanamadı! Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge emeklilere ne kadar fark yaratacak? İşte, detaylar…