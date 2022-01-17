Tüm Emekli Vatandaşın Dikkatine! 1150 Lira Ceplere Girecek, Cüzdanlar Dolup Taşacak! Neler Oluyor?
3600 ek gösterge düzenlemesiyle kıdemler arasındaki ücret dengesizliği gidermeye hazırlanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, milyonlarca emekliye ilgilendiren emekli maaşlarına ne kadar zam geleceğini duyurdu. İşte emeklileri sevindiren zam haberinin ayrıntıları...
En geç Mayıs-Haziran ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gelmesi beklenen 3600 ek gösterge için düğmeye basıldı. 3600 ek gösterge düzenlemesiyle kıdemler arasındaki ücret dengesizliği gidermeye hazırlanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, milyonlarca emekliye ilgilendiren emekli maaşlarına ne kadar zam geleceğini duyurdu. O miktarı gören emekliler, gözlerine inanamadı! Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge emeklilere ne kadar fark yaratacak? İşte, detaylar…
17 Oca 2022 - 18:25 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.