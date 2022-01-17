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17 Oca 2022 - 23:35

İbrahim Tatlıses'in Oğlu Ahmet Tatlı'dan Kahreden Haber! İlk Açıklama Anneden Geldi… Canından Bir Parçaydı, Son Durumu Üzüntüye Boğdu!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan İmparator İbrahim Tatlıses’ten kahreden acı haber geldi! Tatlıses’in ilk göz ağrısı olan Ahmet Tatlıses, apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Şimdi ise ilk açıklama anne Adalet Sarı’dan geldi! Canından bir parça olan Ahmet Tatlıses’in sağlık durumu hakkında konuşan anne şok etti!