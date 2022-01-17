17 Oca 2022 - 23:35
İbrahim Tatlıses'in Oğlu Ahmet Tatlı'dan Kahreden Haber! İlk Açıklama Anneden Geldi… Canından Bir Parçaydı, Son Durumu Üzüntüye Boğdu!
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan İmparator İbrahim Tatlıses’ten kahreden acı haber geldi! Tatlıses’in ilk göz ağrısı olan Ahmet Tatlıses, apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Şimdi ise ilk açıklama anne Adalet Sarı’dan geldi! Canından bir parça olan Ahmet Tatlıses’in sağlık durumu hakkında konuşan anne şok etti!
Kısa bir süre önce İbrahim Tatlıses’in oğlu olan Ahmet Tatlıses’in beyin ameliyatı olduğu ortaya çıkmıştı. Gözler ise İbrahim Tatlıses’e çevrilmişti. Adalet Sarı ise ilk kez konuştu! Meğer…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.