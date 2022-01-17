Her burcun insanının bir özelliği diğer özelliğine göre daha belirgin oluyor. Bu nedenle astrologlar, her zaman bir kişinin burcunun karşıdaki kişiye pek çok ipucu verdiğini düşünüyor. Söz konusu karakteristik burç özellikleri olduğunda ise, bazı burcun insanları inanılmaz derecede gamsız olabiliyor. Gamsızlıkta adeta bir dünya markası haline gelmiş olan o burçlar, kıyamet koparken bile saçını tarayabilecek insanlar olarak etraflarında tanınıyor. Öte yandan dünyadan bir haber olan o burçları görenler, gözlerine inanamıyor! Peki, hangi burç dünyadan bir haberdir? İşte kıyamet kopsa saçını tarayacak burçlar…



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