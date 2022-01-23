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23 Oca 2022 - 22:32

Demet Özdemir'e Ayrılık Yaradı, Bambaşka Birisi Oldu! Saçlar Başlar, Her Şey Değişti! 25 Bin Liralık Botlarıyla… “Ayrıldığına Dön Bak!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir, kısa bir süre önce Oğuzhan Koç’la ilişkisini sonlandırmıştı. Ayrılık sonrasında bambaşka birisine dönüşen Demet Özdemir, saçları başları değişen isim, 25 bin liralık botlarıyla nefesleri kesti. Birçok kişi ise Demet Özdemir’in bu pozunu “Ayrıldığına dön bak” olarak yorumladı. Peki, Demet Özdemir nasıl bir paylaşım yaptı?