- 23 Oca 2022 - 22:32

Demet Özdemir'e Ayrılık Yaradı, Bambaşka Birisi Oldu! Saçlar Başlar, Her Şey Değişti! 25 Bin Liralık Botlarıyla… “Ayrıldığına Dön Bak!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir, kısa bir süre önce Oğuzhan Koç’la ilişkisini sonlandırmıştı. Ayrılık sonrasında bambaşka birisine dönüşen Demet Özdemir, saçları başları değişen isim, 25 bin liralık botlarıyla nefesleri kesti. Birçok kişi ise Demet Özdemir’in bu pozunu “Ayrıldığına dön bak” olarak yorumladı. Peki, Demet Özdemir nasıl bir paylaşım yaptı?

Tv8 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Doğduğun Ev Kaderindir’de Zeynep karakterine hayat veren başarılı isim Demet Özdemir, ekranlara kısa bir ara vermişti. Sevilerek takip edilen başarılı oyuncu Demet Özdemir, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımla gündeme bomba gibi düştü. Minicik şortuyla kış aylarını unutturan bir paylaşım yaptı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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23 Oca 2022 - 22:32 Ankara- Yaşam

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