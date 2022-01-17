Burçların ebeveynlik karakterini etkilediğini söyleseydik, şaşırır mıydınız? Yapılan araştırmalar her burcun insanının ebeveyn olduğunda bambaşka kişiliklere büründüğünü gözler önüne seriyor. Bu bağlamda bazı burçlar, ebeveyn olduklarında mesafeli ve soğuk insanlar olurken; bazı burçlar, inanılmaz derecede samimi ebeveynlerin ortaya çıkmasını sağlıyor. Bunun yanı sıra samimi ebeveynler olan o burcun insanları çocukları ile hem iyi bir arkadaş hem de gerçek bir aile olabiliyor. Öte yandan Zodyak kuşağının en güzel anne olacak olan o burçlarını görenler ise, bir hayli şaşırıyor. Peki, hangi burç çok güzel anne olacak? İşte çocuğuyla hem arkadaş, hem aile olacak burçlar...



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