İnsanlar ile iyi iletişim kurmak çoğu zaman iletişim becerilerinden kaynaklansa da bazı zamanlarda kişilerin egosu ve benmerkezci yapısı da iletişim becerilerini köreltebiliyor. Hal böyle olunca bazı insanlar, konuşurken egolarının da esiri olarak sürekli çemkiriyor. Söz konusu iletişim yetenekleri ve karakteristik ego olduğunda ise, burçlar elbette devreye giriyor. Öte yandan sürekli çemkirerek konuşan o burçları görenler hayrete düşmeden edemiyor! Peki, hangi burç sürekli çemkirir? İşte kendinden büyüklere arsızca cevap veren burçlar…



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