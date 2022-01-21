Survivor Aleyna Bambaşka Birisi Oldu, Ağızları Açık Bıraktı! Acun Ilıcalı Küçük Dilini Yutacak! Minileri Çekti, Kan Ter İçerisinde Bıraktı!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran ve artık çok ünlü olan Aleyna Kalaycıoğlu’nun son halini görenler şok içerisinde kalıyor. Adadaki halinden eser bırakmayan başarılı yarışmacı, mini etekleriyle ve deri kıyafetleriyle nefesleri kesti. Dekolteli paylaşımlarıyla konuşulan Aleyna Kalaycıoğlu, gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasında rakiplerini eleyerek son 4’e kalmayı başaran Aleyna Kalaycıoğlu, daha Survivor yarışması bitmeden Berkay isimli başarılı yarışmacıdan albüm çalışmaları için teklif almış ve Acun Ilıcalı bizzat duyurmuştu. Acun Ilıcalı sayesinde hayatı komple değişen Aleyna Kalaycıoğlu’nun son halini görenler ise şok içerisinde kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.