Funda Arar Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Eşi Febyo Taşel İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer

Bir süredir medya dünyasının pek çok ismini polemik içerisine çeken Gülşen’in sahne kıyafetleri tartışması, Funda Arar’a da soruldu. Geçtiğimiz günlerde sahne aldığı mekanda magazin basının sorularına yanıt veren Funda Arar, açıklamaları ile herkesi şoke etti. Gülşen ve Hande Yener’in sahne kıyafetleri ile ilgili polemiğe de dahil olan ünlü şarkıcı Funda Arar, yaşıyla ise, herkesi bir hayli şaşırttı! Peki, Funda Arar, Gülşen’in sahne kıyafetiyle ilgili ne dedi? Funda Arar kaç yaşında? Funda Arar kimdir, aslen nereli, evli mi? İşte, detaylar…



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