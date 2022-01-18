Funda Arar Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Eşi Febyo Taşel İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer
Bir süredir medya dünyasının pek çok ismini polemik içerisine çeken Gülşen’in sahne kıyafetleri tartışması, Funda Arar’a da soruldu. Geçtiğimiz günlerde sahne aldığı mekanda magazin basının sorularına yanıt veren Funda Arar ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Bir süredir medya dünyasının pek çok ismini polemik içerisine çeken Gülşen’in sahne kıyafetleri tartışması, Funda Arar’a da soruldu. Geçtiğimiz günlerde sahne aldığı mekanda magazin basının sorularına yanıt veren Funda Arar, açıklamaları ile herkesi şoke etti. Gülşen ve Hande Yener’in sahne kıyafetleri ile ilgili polemiğe de dahil olan ünlü şarkıcı Funda Arar, yaşıyla ise, herkesi bir hayli şaşırttı! Peki, Funda Arar, Gülşen’in sahne kıyafetiyle ilgili ne dedi? Funda Arar kaç yaşında? Funda Arar kimdir, aslen nereli, evli mi? İşte, detaylar…
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18 Oca 2022 - 23:58 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.