Mithat Can Özer Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Sevgilisi Alina Boz İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer
Geçtiğimiz günlerde kameralara mutlu bir şekilde poz veren Mithat Can Özer ve Alina Boz çiftinden herkesi üzecek haber ise, bugün geldi. Öte yandan bu gelişmeler üzerine çifti mercek altına alan magazin takipçileri, ikili arasındaki yaş farkına inanamadı. Sizde Mithat Can Özer ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte size detaylar...
En son rol aldığı Maraşlı dizisi ile adından bir hayli söz ettiren Alina Boz, bir süredir yeni projelerine hazırlık için kabuğuna çekilmişti. Bu esnada aşk hayatında birtakım gelişmeler yaşayan ünlü oyuncu Alina Boz, üç yıldır birlikte olduğu Mithat Can Özer’e daha fazla vakit ayırmaya başlamıştı. Geçtiğimiz günlerde kameralara mutlu bir şekilde poz veren Mithat Can Özer ve Alina Boz çiftinden herkesi üzecek haber ise, bugün geldi. Öte yandan bu gelişmeler üzerine çifti mercek altına alan magazin takipçileri, ikili arasındaki yaş farkına inanamadı. Peki, Mithat Can Özer ve Alina Boz ayrıldı mı? Mithat Can Özer kaç yaşında? Mithat Can Özer kimdir, aslen nereli, mesleği ne? İşte, detaylar…
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18 Oca 2022 - 23:58 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.