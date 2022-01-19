- 19 Oca 2022 - 00:34

Kırmızı Et Fiyatlarına Gelen Zam Merak Uyandırdı! Yeni Et Fiyatlarını Görenler Şaştı Kaldı! İşte 2022 Güncel Et Fiyatları Listesi

Artan üretici maliyetleri karşısında geçtiğimiz yılın zam şampiyonlarından biri olan kırmızı et, şimdilerde sofralardan tek tek kalkmaya başladı. Vatandaşların artık cebini yakan hale gelen kırmızı et fiyatları, 2022 yılı için de netleşti. Sizde 2022 yılında zamlanan kırmızı et fiyatlarını merak ediyorsanız işte size detaylar...

Artan üretici maliyetleri karşısında geçtiğimiz yılın zam şampiyonlarından biri olan kırmızı et, şimdilerde sofralardan tek tek kalkmaya başladı. Vatandaşların artık cebini yakan hale gelen kırmızı et fiyatları, 2022 yılı için de netleşti. Öte yandan kırmızı etteki son durumu merak eden vatandaşlar gözünü ve kulağını Et ve Süt Kurumu’na çevirdi. Peki, kırmızı et fiyatlarına zam mı geldi? Kırmızı et kilogramı ne kadar oldu? İşte 2022 güncel et fiyatları listesi…


Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

19 Oca 2022 - 00:34 - Yaşam

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
Hayatı Zaman İçinde Düzene Girecek Burçlar Hangisidir? İşte Bulunduğu Konumdan Başka Bir Konuma Geçecek O Burçlar… mask
Hayatı Zaman İçinde Düzene Girecek Burçlar Hangisidir? İşte Bulunduğu Konumdan Başka Bir Konuma Geçecek O Burçlar…
Gülmeyi Bilmeyen Burçlar Hangisidir? İşte Ağlamaktan gülmeyi unutan o burçlar... mask
Gülmeyi Bilmeyen Burçlar Hangisidir? İşte Ağlamaktan gülmeyi unutan o burçlar...
Benim Burcum hangi Renk? İşte Dolaplarında Olması Gereken Burç renkleri ve Anlamları... mask
Benim Burcum hangi Renk? İşte Dolaplarında Olması Gereken Burç renkleri ve Anlamları...
Emekliye Müjdeli Haber! SSK Ve Bağ-Kur Emeklisine 1700 TL İkramiye Geliyor! mask
Emekliye Müjdeli Haber! SSK Ve Bağ-Kur Emeklisine 1700 TL İkramiye Geliyor!
Hangi Burcun Dilinin Kemiği Yoktur? İşte Kırıcı Konuşmakta Dünya Markası Olan Burçlar… mask
Hangi Burcun Dilinin Kemiği Yoktur? İşte Kırıcı Konuşmakta Dünya Markası Olan Burçlar…
Acun Ilıcalı Öyle Bir Survivor Kararı Aldı Ki, Kuralları Görenlerin Şaştı Kaldı! Sürgün kampına Gönderecek… İşte İlk Sürgüne Gidecek O İsimler! mask
Acun Ilıcalı Öyle Bir Survivor Kararı Aldı Ki, Kuralları Görenlerin Şaştı Kaldı! Sürgün kampına Gönderecek… İşte İlk Sürgüne Gidecek O İsimler!
Dünya Şaşkın, Kehanetleri bir bir gerçekleşiyor! The Simpsons Dizisinin 2022 Kehanetleri Tek Tek Ortaya Çıktı! İşte 2022’de Yaşanacak O Korkutan Olaylar.... mask
Dünya Şaşkın, Kehanetleri bir bir gerçekleşiyor! The Simpsons Dizisinin 2022 Kehanetleri Tek Tek Ortaya Çıktı! İşte 2022’de Yaşanacak O Korkutan Olaylar....
A101, Bim, Şok Market İndirim Kararı Aldı! Sadece 19 Lira, Yetişen Alacak! Ayçiçek Yağında Tokat Gibi İndirim! Neler Oluyor? mask
A101, Bim, Şok Market İndirim Kararı Aldı! Sadece 19 Lira, Yetişen Alacak! Ayçiçek Yağında Tokat Gibi İndirim! Neler Oluyor?
Hangi Burç Sürekli Emrivaki Yapar? İşte Bir Anda Her Şeyi Olup Bittiye Getiren Burçlar… mask
Hangi Burç Sürekli Emrivaki Yapar? İşte Bir Anda Her Şeyi Olup Bittiye Getiren Burçlar…
Hangi Burç Sürekli Çemkirir? İşte Kendinden Büyüklere Arsızca Cevap Veren Burçlar… mask
Hangi Burç Sürekli Çemkirir? İşte Kendinden Büyüklere Arsızca Cevap Veren Burçlar…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kırmızı Et Fiyatlarına Gelen Zam Merak Uyandırdı! Yeni Et Fiyatlarını Görenler Şaştı Kaldı! İşte 2022 Güncel Et Fiyatları Listesi mask
Kırmızı Et Fiyatlarına Gelen Zam Merak Uyandırdı! Yeni Et Fiyatlarını Görenler Şaştı Kaldı! İşte 2022 Güncel Et Fiyatları Listesi
Yasak Elma Dizisinde Acun Ilıcalı’ya Şok Gönderme! İzleyenler Şaştı Kaldı! İnstagram Sallandı "Acun Size Ne Yaptı" Neler Oluyor? mask
Yasak Elma Dizisinde Acun Ilıcalı’ya Şok Gönderme! İzleyenler Şaştı Kaldı! İnstagram Sallandı "Acun Size Ne Yaptı" Neler Oluyor?
Arka Sokaklar’da Rıza Baba'yı Mesut Komiser Mi Vurdu? Dizi Senaryosu Bitiyor Mu? Rıza Baba Öldü Mü, Arka Sokaklar ’da Son Durum... mask
Arka Sokaklar’da Rıza Baba'yı Mesut Komiser Mi Vurdu? Dizi Senaryosu Bitiyor Mu? Rıza Baba Öldü Mü, Arka Sokaklar ’da Son Durum...
Hayatı Zaman İçinde Düzene Girecek Burçlar Hangisidir? İşte Bulunduğu Konumdan Başka Bir Konuma Geçecek O Burçlar… mask
Hayatı Zaman İçinde Düzene Girecek Burçlar Hangisidir? İşte Bulunduğu Konumdan Başka Bir Konuma Geçecek O Burçlar…
En zor unutan Burçlar Hangisidir? İşte En çok acı çeken o burçlar mask
En zor unutan Burçlar Hangisidir? İşte En çok acı çeken o burçlar
Şeyma Subaşı’nın Kardeşini Görenler Şaştı Kaldı! Böyle Bir Benzerlik Yok, Gülüşleri Bile Aynı! Acun Ilıcalı’nın Kız Arkadaşı Delirecek! mask
Şeyma Subaşı’nın Kardeşini Görenler Şaştı Kaldı! Böyle Bir Benzerlik Yok, Gülüşleri Bile Aynı! Acun Ilıcalı’nın Kız Arkadaşı Delirecek!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status