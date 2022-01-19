Kırmızı Et Fiyatlarına Gelen Zam Merak Uyandırdı! Yeni Et Fiyatlarını Görenler Şaştı Kaldı! İşte 2022 Güncel Et Fiyatları Listesi
Artan üretici maliyetleri karşısında geçtiğimiz yılın zam şampiyonlarından biri olan kırmızı et, şimdilerde sofralardan tek tek kalkmaya başladı. Vatandaşların artık cebini yakan hale gelen kırmızı et fiyatları, 2022 yılı için de netleşti. Sizde 2022 yılında zamlanan kırmızı et fiyatlarını merak ediyorsanız işte size detaylar...
Artan üretici maliyetleri karşısında geçtiğimiz yılın zam şampiyonlarından biri olan kırmızı et, şimdilerde sofralardan tek tek kalkmaya başladı. Vatandaşların artık cebini yakan hale gelen kırmızı et fiyatları, 2022 yılı için de netleşti. Öte yandan kırmızı etteki son durumu merak eden vatandaşlar gözünü ve kulağını Et ve Süt Kurumu’na çevirdi. Peki, kırmızı et fiyatlarına zam mı geldi? Kırmızı et kilogramı ne kadar oldu? İşte 2022 güncel et fiyatları listesi…
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19 Oca 2022 - 00:34 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.