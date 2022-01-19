Kuruluş Osman'da Seyirciyi Şoka Sokan Ayrılık! Kilit İsim Diziye Veda Ediyor! Duyanlar şaştı kaldı!

Kısa bir molanın ardından ekranlardaki yerini yeniden almaya başlayan Kuruluş Osman dizisi, iddialı bir geri dönüş için geri sayıma başlamış bulunuyor. Bu Çarşamba yeni bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak olan Kuruluş Osman dizisinden ayrılacağı iddia edilen o kilit isim ise, dizinin yeni bölüm fragmanı sonrası bir hayli merak ediliyor. Peki, Kuruluş Osman dizisinden kim ayrılıyor? Kuruluş Osman dizisinden ayrılan oyuncu kim? İşte, detaylar…



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