Kuruluş Osman'da Seyirciyi Şoka Sokan Ayrılık! Kilit İsim Diziye Veda Ediyor! Duyanlar şaştı kaldı!
Kısa bir molanın ardından ekranlardaki yerini yeniden almaya başlayan Kuruluş Osman dizisi, iddialı bir geri dönüş için geri sayıma başlamış bulunuyor. Bu Çarşamba yeni bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak olan Kuruluş Osman dizisinden ayrılacağı iddia edilen o kilit isim ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Kısa bir molanın ardından ekranlardaki yerini yeniden almaya başlayan Kuruluş Osman dizisi, iddialı bir geri dönüş için geri sayıma başlamış bulunuyor. Bu Çarşamba yeni bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak olan Kuruluş Osman dizisinden ayrılacağı iddia edilen o kilit isim ise, dizinin yeni bölüm fragmanı sonrası bir hayli merak ediliyor. Peki, Kuruluş Osman dizisinden kim ayrılıyor? Kuruluş Osman dizisinden ayrılan oyuncu kim? İşte, detaylar…
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19 Oca 2022 - 11:39 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.