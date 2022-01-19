- 19 Oca 2022 - 11:39 G: 19 Oca 2022 - 11:41

Kuruluş Osman'da Seyirciyi Şoka Sokan Ayrılık! Kilit İsim Diziye Veda Ediyor! Duyanlar şaştı kaldı!

Kısa bir molanın ardından ekranlardaki yerini yeniden almaya başlayan Kuruluş Osman dizisi, iddialı bir geri dönüş için geri sayıma başlamış bulunuyor. Bu Çarşamba yeni bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak olan Kuruluş Osman dizisinden ayrılacağı iddia edilen o kilit isim ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Kısa bir molanın ardından ekranlardaki yerini yeniden almaya başlayan Kuruluş Osman dizisi, iddialı bir geri dönüş için geri sayıma başlamış bulunuyor. Bu Çarşamba yeni bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak olan Kuruluş Osman dizisinden ayrılacağı iddia edilen o kilit isim ise, dizinin yeni bölüm fragmanı sonrası bir hayli merak ediliyor. Peki, Kuruluş Osman dizisinden kim ayrılıyor? Kuruluş Osman dizisinden ayrılan oyuncu kim? İşte, detaylar…


Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

19 Oca 2022 - 11:39 - Dizi Haberleri

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Üç Kuruş Dizisinde Nezih’in Neden Ayrıldığı Ortaya Çıktı! Perde Arkası Cehennem Gibi… Kavga Ettiği Konuşuluyordu Meğer… mask
Üç Kuruş Dizisinde Nezih’in Neden Ayrıldığı Ortaya Çıktı! Perde Arkası Cehennem Gibi… Kavga Ettiği Konuşuluyordu Meğer…
Simpsons Kehanetleri Nedir? Simpsons Kehanetleri Nasıl Biliyor? Simpsonlar Hangi Ülkenin Çizgi Filmi, Neden Yasaklandı? mask
Simpsons Kehanetleri Nedir? Simpsons Kehanetleri Nasıl Biliyor? Simpsonlar Hangi Ülkenin Çizgi Filmi, Neden Yasaklandı?
Esra Erol'da 19 Ocak 2022 Full İzle! Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 19 Ocak 2022 Çarşamba ATV Canlı İzle! mask
Esra Erol'da 19 Ocak 2022 Full İzle! Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 19 Ocak 2022 Çarşamba ATV Canlı İzle!
Müge Anlı 19 Ocak 2022 Full İzle! Müge Anlı Tamamı Tek Parça 19 Ocak 2022 Çarşamba ATV Canlı İzle! mask
Müge Anlı 19 Ocak 2022 Full İzle! Müge Anlı Tamamı Tek Parça 19 Ocak 2022 Çarşamba ATV Canlı İzle!
Yasak Elma Dizisinde Acun Ilıcalı’ya Şok Gönderme! İzleyenler Şaştı Kaldı! İnstagram Sallandı "Acun Size Ne Yaptı" Neler Oluyor? mask
Yasak Elma Dizisinde Acun Ilıcalı’ya Şok Gönderme! İzleyenler Şaştı Kaldı! İnstagram Sallandı "Acun Size Ne Yaptı" Neler Oluyor?
Arka Sokaklar’da Rıza Baba'yı Mesut Komiser Mi Vurdu? Dizi Senaryosu Bitiyor Mu? Rıza Baba Öldü Mü, Arka Sokaklar ’da Son Durum... mask
Arka Sokaklar’da Rıza Baba'yı Mesut Komiser Mi Vurdu? Dizi Senaryosu Bitiyor Mu? Rıza Baba Öldü Mü, Arka Sokaklar ’da Son Durum...
Yalnız Kurt Dizisinden Gelen Son Açıklama, EDHO Seyircisini Heyecanlandırdı! İşte Yalnız Kurt Dizisinin Yayın Saati ve Günü... mask
Yalnız Kurt Dizisinden Gelen Son Açıklama, EDHO Seyircisini Heyecanlandırdı! İşte Yalnız Kurt Dizisinin Yayın Saati ve Günü...
Yasak Elma Dizisinde Veda Edecek İsim Belli Oldu! Öyle Bir İsim Gidiyor Ki, Görenler Şok Olacak! Eda Ece Göbek Atacak! mask
Yasak Elma Dizisinde Veda Edecek İsim Belli Oldu! Öyle Bir İsim Gidiyor Ki, Görenler Şok Olacak! Eda Ece Göbek Atacak!
Survivor All-Star 2022 4.Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor 2022 18 Ocak 2022 İlk Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Survivor All-Star 2022 4.Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor 2022 18 Ocak 2022 İlk Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Yasak Elma 127. Bölüm Kesintisiz Full İzle! 17 Ocak Yasak Elma Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Yasak Elma 127. Bölüm Kesintisiz Full İzle! 17 Ocak Yasak Elma Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kuruluş Osman'da Seyirciyi Şoka Sokan Ayrılık! Kilit İsim Diziye Veda Ediyor! Duyanlar şaştı kaldı! mask
Kuruluş Osman'da Seyirciyi Şoka Sokan Ayrılık! Kilit İsim Diziye Veda Ediyor! Duyanlar şaştı kaldı!
Üç Kuruş Dizisinde Nezih’in Neden Ayrıldığı Ortaya Çıktı! Perde Arkası Cehennem Gibi… Kavga Ettiği Konuşuluyordu Meğer… mask
Üç Kuruş Dizisinde Nezih’in Neden Ayrıldığı Ortaya Çıktı! Perde Arkası Cehennem Gibi… Kavga Ettiği Konuşuluyordu Meğer…
Coşkun Sabah'ın Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Bülent Ersoy İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer mask
Coşkun Sabah'ın Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Bülent Ersoy İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer
Koronavirüs'ü yıllar önceden bilmiş! İşte Ünlü kahinin tüyler ürperten kehanetleri! Baba Vanga kimdir? mask
Koronavirüs'ü yıllar önceden bilmiş! İşte Ünlü kahinin tüyler ürperten kehanetleri! Baba Vanga kimdir?
Simpsons Kehanetleri 2022 Nedir? The Simpsons Dizisinin 2022 Kehanetleri Tek Tek Ortaya Çıktı! İşte 2022’de Yaşanacak O Korkutan Olaylar.... mask
Simpsons Kehanetleri 2022 Nedir? The Simpsons Dizisinin 2022 Kehanetleri Tek Tek Ortaya Çıktı! İşte 2022’de Yaşanacak O Korkutan Olaylar....
Simpsons Kehanetleri Nedir? Simpsons Kehanetleri Nasıl Biliyor? Simpsonlar Hangi Ülkenin Çizgi Filmi, Neden Yasaklandı? mask
Simpsons Kehanetleri Nedir? Simpsons Kehanetleri Nasıl Biliyor? Simpsonlar Hangi Ülkenin Çizgi Filmi, Neden Yasaklandı?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status