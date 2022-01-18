Yasak Elma'da Seyirciyi Şoka Sokan Ölüm Haberi! Kilit İsim Diziye Veda Ediyor! Finali Görenler Şaştı Kaldı!

Ekranların en entrikalı yapımlarından biri olan Yasak Elma dizisi, her bölümü ile seyircisini şoke etmeyi başarıyor. Bir süredir yılbaşı için molaya çıkmış olan Yasak Elma dizisi, dün itibariyle yeniden seyircisinin karşısına çıkmaya başlamış bulunuyor. Ekranlara iddialı bir dönüş yapan Yasak Elma dizisinin final sahnesi ise, şimdiden çok konuşuluyor. Öte yandan final sahnesinde Çağatay ve Ender’in silah ile karşı karşıya kalması, iki ismin birinden ölüp, ölmeyeceğini akıllara getiriyor. Peki, Yasak Elma dizisinde ölen kim? Yasak Elma dizisinden hangi oyuncu ayrılacak? Yasak Elma Çağatay öldü mü? Yasak Elma Ender öldü mü? İşte, detaylar…



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