Yasak Elma'da Seyirciyi Şoka Sokan Ölüm Haberi! Kilit İsim Diziye Veda Ediyor! Finali Görenler Şaştı Kaldı!
Ekranlara iddialı bir dönüş yapan Yasak Elma dizisinin final sahnesi ise, şimdiden çok konuşuluyor. Öte yandan final sahnesinde Çağatay ve Ender’in silah ile karşı karşıya kalması şimdiden merak edilen en büyük an oldu. Sizde Yasak Elma dizisi ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte size ayrıntılar...
Ekranların en entrikalı yapımlarından biri olan Yasak Elma dizisi, her bölümü ile seyircisini şoke etmeyi başarıyor. Bir süredir yılbaşı için molaya çıkmış olan Yasak Elma dizisi, dün itibariyle yeniden seyircisinin karşısına çıkmaya başlamış bulunuyor. Ekranlara iddialı bir dönüş yapan Yasak Elma dizisinin final sahnesi ise, şimdiden çok konuşuluyor. Öte yandan final sahnesinde Çağatay ve Ender’in silah ile karşı karşıya kalması, iki ismin birinden ölüp, ölmeyeceğini akıllara getiriyor. Peki, Yasak Elma dizisinde ölen kim? Yasak Elma dizisinden hangi oyuncu ayrılacak? Yasak Elma Çağatay öldü mü? Yasak Elma Ender öldü mü? İşte, detaylar…
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18 Oca 2022 - 13:38 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.