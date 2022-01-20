Gönül Dağı Dizi Oyuncusundan Şok Eden Ayrılık Açıklaması! İşte Gönül Dağı Dizisinden Ayrılacak O Başrol Oyuncusu …
Bir süredir yılbaşı molasında olan Gönül Dağı dizisi, geçtiğimiz hafta itibariyle TRT1 ekranlarının yayın akışındaki yerini yeniden almaya başlamış bulunuyor. Ekranlara gelen 47. bölümü ile bir hayli merak uyandıran Gönül Dağı dizisi ile ilgili son gelişmeler haberimizde...
TRT1 ekranlarının reyting rekortmeni yapımlarından biri olan Gönül Dağı dizisi, gördüğü ilgiyi her hafta biraz daha artırıyor. Bir süredir yılbaşı molasında olan Gönül Dağı dizisi, geçtiğimiz hafta itibariyle TRT1 ekranlarının yayın akışındaki yerini yeniden almaya başlamış bulunuyor. Ekranlara gelen 47. bölümü ile bir hayli merak uyandıran Gönül Dağı dizisinden senaryo gereği ayrılacak olan o ismi duyanlar ise, üzüntüye boğuluyor! Peki, Gönül Dağı dizisinden çıkacak olan oyuncu kim? Gönül Dağı dizisine veda eden o isim kim? İşte, detaylar…
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20 Oca 2022 - 23:19 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.