Gönül Dağı Dizi Oyuncusundan Şok Eden Ayrılık Açıklaması! İşte Gönül Dağı Dizisinden Ayrılacak O Başrol Oyuncusu …

TRT1 ekranlarının reyting rekortmeni yapımlarından biri olan Gönül Dağı dizisi, gördüğü ilgiyi her hafta biraz daha artırıyor. Bir süredir yılbaşı molasında olan Gönül Dağı dizisi, geçtiğimiz hafta itibariyle TRT1 ekranlarının yayın akışındaki yerini yeniden almaya başlamış bulunuyor. Ekranlara gelen 47. bölümü ile bir hayli merak uyandıran Gönül Dağı dizisinden senaryo gereği ayrılacak olan o ismi duyanlar ise, üzüntüye boğuluyor! Peki, Gönül Dağı dizisinden çıkacak olan oyuncu kim? Gönül Dağı dizisine veda eden o isim kim? İşte, detaylar…



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