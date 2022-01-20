- 20 Oca 2022 - 23:32

Üç Kuruş Dizisi Yayından Kalkıyor! Mideler Bulandı, RTÜK’e Bir Gece 60 Bin Şikayet! Öyle Bir Sahne Geldi Ki…

SHOW TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Üç Kuruş dizisi seyircilerin isteği üzerine yayından kaldırılıyor! Mideleri bulandırdığı iddia edilen sahneleri arka arkaya ekranlara getiren Üç Kuruş dizisi tek gecede 60 bini aşkın RTÜK’e şikayet aldı! Ekranlara gelen sahneler karşısında aileler delirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Ekin Koç, Uraz Kaygırlaroğlu, Nursel Köse, Aslıhan Malboro gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Üç Kuruş dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Pazartesi akşamlarına adını kazıyan Üç Kuruş dizisi, Çukur dizisinin yerine gelerek göğüsleri kabartmıştı. Her bölümü ayrı bir heyecanla izlenen Üç Kuruş dizisinin son bölümü ise kaoslara neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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20 Oca 2022 - 23:32 Ankara- Yaşam

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Mavi Boncuk - Nedense yasak elma dizisi hiç şikayet edilmiyor.

Yanıtla . 7Beğen . 1Beğenme 19 Ocak 15:31
01

M.. - Rahatsız olan izlemesin kardeşim adamlar güzel dizi yapmış hakkını verin

Yanıtla . 8Beğen . 0Beğenme 19 Ocak 00:35

Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
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