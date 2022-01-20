Üç Kuruş Dizisi Yayından Kalkıyor! Mideler Bulandı, RTÜK’e Bir Gece 60 Bin Şikayet! Öyle Bir Sahne Geldi Ki…

Başrollerinde Ekin Koç, Uraz Kaygırlaroğlu, Nursel Köse, Aslıhan Malboro gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Üç Kuruş dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Pazartesi akşamlarına adını kazıyan Üç Kuruş dizisi, Çukur dizisinin yerine gelerek göğüsleri kabartmıştı. Her bölümü ayrı bir heyecanla izlenen Üç Kuruş dizisinin son bölümü ise kaoslara neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!