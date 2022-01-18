Yalnız Kurt Dizisinde Son Viraja Girildi! Kurtlar Vadisi Hayranları Dizi Tarihine Kilitlendi! Heyecan Büyük

ATV ekranlarının yeni sezon yapımlarından biri olacak olan Yalnız Kurt dizisi, seyircisi ile buluşmak için geri sayıma başladı. Yalnız Kurt dizisinin yayınlanan tüm fragmanlarını televizyon izleyicisini ekran başına kilitlerken, dizinin ne zaman yayına başlayacağı da bir hayli merak konusu haline geldi. Önümüzdeki günlerde ATV yayın akışındaki yerini alacak olan Yalnız Kurt dizisinin yapımcılığını Osman Sınav’ın üstlenmesi ise, Kurtlar Vadisi seyircisini de bu diziye yönlendirmeye başladı. Öte yandan merak ile beklenilen Yalnız Kurt dizisinin yayın tarihi nihayet belli oldu. Peki, Yalnız Kurt dizisi ne zaman başlıyor? Yalnız Kurt dizisi hangi gün yayınlanıyor? Yalnız Kurt dizisi oyuncuları kimler, konusu ne? İşte, detaylar…



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