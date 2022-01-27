- 27 Oca 2022 - 00:03 G: 27 Oca 2022 - 00:04

Yalnız Kurt Dizisinden EDHO Seyircisine Sürpriz! 28 Ocak'ta Başlayacağını O Fragmanla Duyurdu... İşte Osman Sınav Yalnız Kurt Dizisinin Yayın tarihi ve Saati...

ATV ekranlarının yeni sezon yapımlarından biri olacak olan Yalnız Kurt dizisi, seyircisi ile buluşmak için geri sayıma başladı. Yalnız Kurt dizisinin yayınlanan tüm fragmanlarını televizyon izleyicisini ekran başına kilitlerken, dizinin ne zaman yayına başlayacağı da bir hayli merak konusu haline geldi. Sizde Yalnız Kurt dizisi ile ilgili son gelişmeleri merak ediyorsanız işte size detaylar...

ATV ekranlarının yeni sezon yapımlarından biri olacak olan Yalnız Kurt dizisi, seyircisi ile buluşmak için geri sayıma başladı. Yalnız Kurt dizisinin yayınlanan tüm fragmanlarını televizyon izleyicisini ekran başına kilitlerken, dizinin ne zaman yayına başlayacağı da bir hayli merak konusu haline geldi.

Önümüzdeki günlerde ATV yayın akışındaki yerini alacak olan Yalnız Kurt dizisinin yapımcılığını Osman Sınav’ın üstlenmesi ise, Kurtlar Vadisi seyircisini de bu diziye yönlendirmeye başladı. Öte yandan merak ile beklenilen Yalnız Kurt dizisinin yayın tarihi nihayet belli oldu. Peki, Yalnız Kurt dizisi ne zaman başlıyor? Yalnız Kurt dizisi hangi gün yayınlanıyor? Yalnız Kurt dizisi oyuncuları kimler, konusu ne? İşte, detaylar…

Yalnız Kurt 28 Ocak Cuma İlk bölümüyle Atv'de! İŞTE O FRAGMAN İZLE...

Yalnız Kurt ne zaman başlayacak? Yalnız Kurt hangi gün yayınlanacak?

Ekranların iddialı dizisi Yalnız Kurt 28 Ocak Cuma akşamı atv'de başlıyor. Büyük bir merakla beklenen dizinin yayın tarihinin belli olmasıyla birlikte heyecan arttı. Osman Sınav imzalı Yalnız Kurt, her Cuma atv ekranlarına gelecek.

Yalnız Kurt hangi konuyu anlatacak?

28 Ocak Cuma akşamı atv ekranlarında izleyicisiyle buluşacak olan Yalnız Kurt, Türkiye'nin yakın tarihinde yaşanmış olayları konu edinecek. Tanıtımlarda yer alan bazı ögeler diziyle ilgili bir fikir verirken terör örgütlerinin, faili meçhul cinayetlerin ve darbelerin de Yalnız Kurt'ta işleneceği görüldü.

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27 Oca 2022 - 00:03 - Dizi Haberleri

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