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19 Oca 2022 - 00:33

Yasak Elma Dizisinde Acun Ilıcalı’ya Şok Gönderme! İzleyenler Şaştı Kaldı! İnstagram Sallandı "Acun Size Ne Yaptı" Neler Oluyor?

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma dizisinden Acun Ilıcalı’ya ve eski eşi Şeyma Subaşı’na şok bir taş geldi! Ön kitap hakkında gönderme yapan dizi, şimdide yüzükle öyle bir taş attılar ki, sosyal medya sallandı! 2,5 saatten fazla uzun olan dizide sadece 1 saniye gözüken o an ise iplerin kopmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…