- 19 Oca 2022 - 00:33

Yasak Elma Dizisinde Acun Ilıcalı’ya Şok Gönderme! İzleyenler Şaştı Kaldı! İnstagram Sallandı "Acun Size Ne Yaptı" Neler Oluyor?

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma dizisinden Acun Ilıcalı’ya ve eski eşi Şeyma Subaşı’na şok bir taş geldi! Ön kitap hakkında gönderme yapan dizi, şimdide yüzükle öyle bir taş attılar ki, sosyal medya sallandı! 2,5 saatten fazla uzun olan dizide sadece 1 saniye gözüken o an ise iplerin kopmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Murat Aygen, Berk Oktay, Eda Ece, Şevval Sam ve Biran Damla Yılmaz gibi isimlerin bulunduğu Yasak Elma dizisinde şok bir olay yaşandı. Dün akşam ekranlara gelen son bölümüyle sosyal medyayı sallayan ve reyting rekorları kıran dizinin son bölümü dengeleri değiştirdi. Şeyma Subaşı’na göndermede bulunan Yasak Elma dizisi akılları yerinden etti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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19 Oca 2022 - 00:33 Ankara- Yaşam

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