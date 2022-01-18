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18 Oca 2022 - 11:17

Yasak Elma Dizisinde Acun Ilıcalı’ya Şok Gönderme! Önce Kitap, Sonra Yüzük! Sadece 1 Saniye Gözüktü Ama İpler Koptu! Neler Oluyor?

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma dizisinden Acun Ilıcalı’ya ve eski eşi Şeyma Subaşı’na şok bir taş geldi! Ön kitap hakkında gönderme yapan dizi, şimdide yüzükle öyle bir taş attılar ki, sosyal medya sallandı! 2,5 saatten fazla uzun olan dizide sadece 1 saniye gözüken o an ise iplerin kopmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…