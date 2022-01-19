Survivor’da Kavga, Tehditler Havada Uçuştu! Acun Ilıcalı Gördüklerine Şaştı Kaldı! Instagram İnledi… “Haddini Bildirecek…”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da skandal kavga! Küfürlerin havada uçuştuğu Survivor All Star’da Acun Ilıcalı’nın dilinin ağzına kaçacağına dair binlerce yorum geldi. Instagram’ı inleten isim “Haddini bildirecek kişi benim” yorumunda bulununca; ağızlar açık kaldı! Peki, neler oluyor?
Survivor All Star yarışması Cuma akşamı tüm heyecanıyla ekranlara gelmeye başlamıştı. Survivor All Star’da olan Barış Murat Yağcı’ya ise Survivor’da olmayan bir isim hakaretler içeren bir yorumda bulundu. Gündeme bomba gibi düşen bu açıklama ise Twitter ve Instagram gibi sosyal medya mecralarının karışmasına neden oldu. Peki, Barış Murat Yağcı’ya nasıl bir taş geldi? İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.