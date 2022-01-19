Survivor’da Kavga, Tehditler Havada Uçuştu! Acun Ilıcalı Gördüklerine Şaştı Kaldı! Instagram İnledi… “Haddini Bildirecek…”

Survivor All Star yarışması Cuma akşamı tüm heyecanıyla ekranlara gelmeye başlamıştı. Survivor All Star’da olan Barış Murat Yağcı’ya ise Survivor’da olmayan bir isim hakaretler içeren bir yorumda bulundu. Gündeme bomba gibi düşen bu açıklama ise Twitter ve Instagram gibi sosyal medya mecralarının karışmasına neden oldu. Peki, Barış Murat Yağcı’ya nasıl bir taş geldi? İşte merak edilen tüm detaylar…

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