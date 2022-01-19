- 19 Oca 2022 - 00:35 G: 19 Oca 2022 - 00:36

Survivor’da Kavga, Tehditler Havada Uçuştu! Acun Ilıcalı Gördüklerine Şaştı Kaldı! Instagram İnledi… “Haddini Bildirecek…”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da skandal kavga! Küfürlerin havada uçuştuğu Survivor All Star’da Acun Ilıcalı’nın dilinin ağzına kaçacağına dair binlerce yorum geldi. Instagram’ı inleten isim “Haddini bildirecek kişi benim” yorumunda bulununca; ağızlar açık kaldı! Peki, neler oluyor?

Survivor All Star yarışması Cuma akşamı tüm heyecanıyla ekranlara gelmeye başlamıştı. Survivor All Star’da olan Barış Murat Yağcı’ya ise Survivor’da olmayan bir isim hakaretler içeren bir yorumda bulundu. Gündeme bomba gibi düşen bu açıklama ise Twitter ve Instagram gibi sosyal medya mecralarının karışmasına neden oldu. Peki, Barış Murat Yağcı’ya nasıl bir taş geldi? İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

19 Oca 2022 - 00:35 Amasya- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Yasak Elma Dizisinde Acun Ilıcalı’ya Şok Gönderme! İzleyenler Şaştı Kaldı! İnstagram Sallandı "Acun Size Ne Yaptı" Neler Oluyor? mask
Yasak Elma Dizisinde Acun Ilıcalı’ya Şok Gönderme! İzleyenler Şaştı Kaldı! İnstagram Sallandı "Acun Size Ne Yaptı" Neler Oluyor?
Şeyma Subaşı’nın Kardeşini Görenler Şaştı Kaldı! Böyle Bir Benzerlik Yok, Gülüşleri Bile Aynı! Acun Ilıcalı’nın Kız Arkadaşı Delirecek! mask
Şeyma Subaşı’nın Kardeşini Görenler Şaştı Kaldı! Böyle Bir Benzerlik Yok, Gülüşleri Bile Aynı! Acun Ilıcalı’nın Kız Arkadaşı Delirecek!
Coşkun Sabah'ın Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Bülent Ersoy İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer mask
Coşkun Sabah'ın Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Bülent Ersoy İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer
Survivor Tuğçe Melis Bambaşka Birisi Oldu! Acun Ilıcalı Bile Şok Olur! Öyle Bir Değişim Yaşadı Ki, Instagram Sallanıyor! Tuğçe Melis Kimdir, Kaç Yaşında? mask
Survivor Tuğçe Melis Bambaşka Birisi Oldu! Acun Ilıcalı Bile Şok Olur! Öyle Bir Değişim Yaşadı Ki, Instagram Sallanıyor! Tuğçe Melis Kimdir, Kaç Yaşında?
Oktay Kaynarca'dan 'EDHO' çıkışı: 'Bizi hiç ilgilendirmiyor'! EDHO Hakkında Her Şey Bitti! 8,9 Şiddetinde Deprem Olacak… mask
Oktay Kaynarca'dan 'EDHO' çıkışı: 'Bizi hiç ilgilendirmiyor'! EDHO Hakkında Her Şey Bitti! 8,9 Şiddetinde Deprem Olacak…
Funda Arar Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Eşi Febyo Taşel İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer mask
Funda Arar Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Eşi Febyo Taşel İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer
Mithat Can Özer Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Sevgilisi Alina Boz İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer mask
Mithat Can Özer Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Sevgilisi Alina Boz İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer
Survivor All Star Nisa Bölükbaşı’nın Üzeri Çizildi! Acun Ilıcalı Duyurdu, 3 İsimle Aşka Karışmıştı… Karar Çıktı, Depremler Yarattı! mask
Survivor All Star Nisa Bölükbaşı’nın Üzeri Çizildi! Acun Ilıcalı Duyurdu, 3 İsimle Aşka Karışmıştı… Karar Çıktı, Depremler Yarattı!
Masterchef Hasan’ın Yeni Projesi Belli Oldu! Yasak Elma Dizisiyle Anlaşmalar Yapıldı! Öyle Bir Karakterle Geliyor Ki… “Yok Artık” mask
Masterchef Hasan’ın Yeni Projesi Belli Oldu! Yasak Elma Dizisiyle Anlaşmalar Yapıldı! Öyle Bir Karakterle Geliyor Ki… “Yok Artık”
Alişan’dan Yürek Sızlatan Açıklama! Ölümün 12. Gününde Başına Gelen… “Yazıklar Olsun” Sosyal Medya Kaynadı! mask
Alişan’dan Yürek Sızlatan Açıklama! Ölümün 12. Gününde Başına Gelen… “Yazıklar Olsun” Sosyal Medya Kaynadı!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Survivor’da Kavga, Tehditler Havada Uçuştu! Acun Ilıcalı Gördüklerine Şaştı Kaldı! Instagram İnledi… “Haddini Bildirecek…” mask
Survivor’da Kavga, Tehditler Havada Uçuştu! Acun Ilıcalı Gördüklerine Şaştı Kaldı! Instagram İnledi… “Haddini Bildirecek…”
Kırmızı Et Fiyatlarına Gelen Zam Merak Uyandırdı! Yeni Et Fiyatlarını Görenler Şaştı Kaldı! İşte 2022 Güncel Et Fiyatları Listesi mask
Kırmızı Et Fiyatlarına Gelen Zam Merak Uyandırdı! Yeni Et Fiyatlarını Görenler Şaştı Kaldı! İşte 2022 Güncel Et Fiyatları Listesi
Yasak Elma Dizisinde Acun Ilıcalı’ya Şok Gönderme! İzleyenler Şaştı Kaldı! İnstagram Sallandı "Acun Size Ne Yaptı" Neler Oluyor? mask
Yasak Elma Dizisinde Acun Ilıcalı’ya Şok Gönderme! İzleyenler Şaştı Kaldı! İnstagram Sallandı "Acun Size Ne Yaptı" Neler Oluyor?
Arka Sokaklar’da Rıza Baba'yı Mesut Komiser Mi Vurdu? Dizi Senaryosu Bitiyor Mu? Rıza Baba Öldü Mü, Arka Sokaklar ’da Son Durum... mask
Arka Sokaklar’da Rıza Baba'yı Mesut Komiser Mi Vurdu? Dizi Senaryosu Bitiyor Mu? Rıza Baba Öldü Mü, Arka Sokaklar ’da Son Durum...
Hayatı Zaman İçinde Düzene Girecek Burçlar Hangisidir? İşte Bulunduğu Konumdan Başka Bir Konuma Geçecek O Burçlar… mask
Hayatı Zaman İçinde Düzene Girecek Burçlar Hangisidir? İşte Bulunduğu Konumdan Başka Bir Konuma Geçecek O Burçlar…
En zor unutan Burçlar Hangisidir? İşte En çok acı çeken o burçlar mask
En zor unutan Burçlar Hangisidir? İşte En çok acı çeken o burçlar

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status