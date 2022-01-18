- 18 Oca 2022 - 11:38 G: 18 Oca 2022 - 11:45

Survivor’da Skandal Kavga, Küfürler Havada Uçuştu! Acun Ilıcalı’nın Dili Ağzına Kaçacak! Instagram İnledi… “Haddini Bildirecek…”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da skandal kavga! Küfürlerin havada uçuştuğu Survivor All Star’da Acun Ilıcalı’nın dilinin ağzına kaçacağına dair binlerce yorum geldi. Instagram’ı inleten isim “Haddini bildirecek kişi benim” yorumunda bulununca; ağızlar açık kaldı! Peki, neler oluyor?

Survivor All Star yarışması Cuma akşamı tüm heyecanıyla ekranlara gelmeye başlamıştı. Survivor All Star’da olan Barış Murat Yağcı’ya ise Survivor’da olmayan bir isim hakaretler içeren bir yorumda bulundu. Gündeme bomba gibi düşen bu açıklama ise Twitter ve Instagram gibi sosyal medya mecralarının karışmasına neden oldu. Peki, Barış Murat Yağcı’ya nasıl bir taş geldi? İşte merak edilen tüm detaylar…

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18 Oca 2022 - 11:38 Amasya- Yaşam

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