- 18 Oca 2022 - 12:35 G: 18 Oca 2022 - 12:36

MHP'li Gölbaşı Belediyesinden Hilal Kart Hamlesi! Başkan Ramazan Şimşek Müjdeyi Verdi...

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek Gölbaşılı dar gelirli vatandaşlara destek olmak amacıyla hayata geçirdiği Hilal Kart uygulamasında güncellemeye gitti. Şimşek, Hilal Kart kullanım miktarını 300 TL’den 500 TL’ye çıkardı…

MHP'li Gölbaşı Belediyesinden Hilal Kart Hamlesi! Başkan Ramazan Şimşek Müjdeyi Verdi...Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek Gölbaşılı dar gelirli vatandaşlara destek olmak amacıyla hayata geçirdiği Hilal Kart uygulamasında güncellemeye gitti. Şimşek, Hilal Kart kullanım miktarını 300 TL’den 500 TL’ye çıkardı…

Hilal Kart uygulamasıyla sosyal belediyecilikte yeni bir sayfa açan Başkan Ramazan Şimşek vatandaşların yüzünü güldürecek müjdeyi verdi.  “İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek olmak için ‘klasik hizmet anlayışına’ son vererek Hilal Kart uygulamamızı devreye sokmuştuk” diyen Ramazan Şimşek sözlerine şöyle devam etti: “Gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştığımız uygulamamız sayesinde pek çok Gölbaşılı vatandaşımızın evlerine ve sofralarına ulaştık. Bu dönemde de ekiplerimiz canla başla çalışarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza Hilal Kart’larını ulaştırmaya başladı. Hilal Kart kullanım miktarını ise 300 TL'den  500 TL'ye çıkardık. Vatandaşımıza hayırlı uğurlu olsun.” 

Vatandaşa standart koli yerine alışveriş imkânı sunan kart

Başkan Ramazan Şimşek, Hilal Kart sayesinde klasik yardım kolileri ile sınırlı kalmadıklarını, vatandaşların Paylaşım Noktası’ndan ihtiyaçları dahilinde diledikleri gibi alışveriş yapabildiklerini sözlerine ekleyerek “Şehit-gazi yakınları ile dul, yetim ve öksüzler öncelikli olmak üzere belediyemiz tarafından tespit edilen ihtiyaç sahipleri, Hilal Kart’larına yüklediğimiz nakitle Sosyal Market’ten gıda, giyim ve benzeri ürünleri alma imkanına kavuştu. İhtiyaç sahipleri arzu ettiği öncelikli ihtiyaçlarını karşılamış oldu.”

MHP'li Gölbaşı Belediyesinden Hilal Kart Hamlesi! Başkan Ramazan Şimşek Müjdeyi Verdi...Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek Gölbaşılı dar gelirli vatandaşlara destek olmak amacıyla hayata geçirdiği Hilal Kart uygulamasında güncellemeye gitti. Şimşek, Hilal Kart kullanım miktarını 300 TL’den 500 TL’ye çıkardı…

18 Oca 2022 - 12:35 - Gündem

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MHP'li Gölbaşı Belediyesinden Hilal Kart Hamlesi! Başkan Ramazan Şimşek Müjdeyi Verdi... mask
MHP'li Gölbaşı Belediyesinden Hilal Kart Hamlesi! Başkan Ramazan Şimşek Müjdeyi Verdi...
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