Masterchef Sergen Köfteci Defteri Kapandı, Mehmet Şef Ellerinden Tuttu! Sokaklarda Kalmış, Soğukta Uyumuştu! Acun Medya Kıyamadı…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te gönüllerin şampiyonu olan Sergen Özen için köftecilik defteri kapandı! Mehmet Şefin elinden tuttuğu Sergen Özen, açıklamasıyla şok etti. Masterchef yarışmasında “Sokaklarda kaldım. Soğukta uyudum, ben bu meslek için çok şey yaptım” yorumu akıllara kazınan Sergen Özen’e Acun Medya kıyamadı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasından 4. Olarak ayrılan Sergen Özen, kalplerde şampiyon olmuştu. Davranışları, konuşma tarzı ve duruşuyla büyük beğeni toplayan Sergen Özen, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımla bir konuya açıklık getirdi. Yarışma sonrasında Mehmet Şefle birlikte çalışacağını duyuran Sergen Özen’in ellerinden resmen Acun Medya tuttu! Başarı hikayesiyle gündeme bomba gibi düşen Sergen Özen’in açıklaması olay yarattı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.