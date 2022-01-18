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18 Oca 2022 - 13:40

Masterchef Sergen Köfteci Defteri Kapandı, Mehmet Şef Ellerinden Tuttu! Sokaklarda Kalmış, Soğukta Uyumuştu! Acun Medya Kıyamadı…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te gönüllerin şampiyonu olan Sergen Özen için köftecilik defteri kapandı! Mehmet Şefin elinden tuttuğu Sergen Özen, açıklamasıyla şok etti. Masterchef yarışmasında “Sokaklarda kaldım. Soğukta uyudum, ben bu meslek için çok şey yaptım” yorumu akıllara kazınan Sergen Özen’e Acun Medya kıyamadı! İşte merak edilen tüm detaylar…