- 24 Oca 2022 - 21:41 G: 24 Oca 2022 - 21:42

Gönül Dağı Dizisinden Ramazan’ın Üstü Çizildi! Rolü Her Şeyi Bitti, Köyünden Kovuldu! Pılını Pırtını Toplayıp Git…

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda Ramazan’ın üzeri resmen çizildi! Her şey bitti, köyünden bile kovuldu! Pılını pırtını toplayıp gitmek zorunda kalacak olan Ramazan’ın yaptıklarına ise “Yazıklar olsun” yorumlarında bulundu! Peki, Gönül Dağı dizisinde Ramazan diziden ayrılacak mı? İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Gülsim Ali İlhan ve Berk Atan gibi isimlerin yer aldığı Gönül Dağı dizisinin son bölümü Cumartesi akşamı ekranlara gelmişti. Dizinin son bölümünde Asuman ve Ramazan’ın birbirine kavuştukları sahneler her ne kadar nabzı yükseltmiş olsa bile Asuman’ın babasının yıkılması seyircinin tüm fikrini değiştirmesine neden oldu. Ağızları açık bırakan bu olay ise gündeme bomba gibi düştü. Peki, Ramazan’a ne olacak?

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24 Oca 2022 - 21:41 Ankara- Yaşam

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