Gönül Dağı Dizisinden Ramazan’ın Üzeri Çizildi! Rolü Her Şeyi Bitti, Köyünden Kovuldu! Pılını Pırtını Toplayıp Git…

Başrollerinde Gülsim Ali İlhan ve Berk Atan gibi isimlerin yer aldığı Gönül Dağı dizisinin son bölümü Cumartesi akşamı ekranlara gelmişti. Dizinin son bölümünde Asuman ve Ramazan’ın birbirine kavuştukları sahneler her ne kadar nabzı yükseltmiş olsa bile Asuman’ın babasının yıkılması seyircinin tüm fikrini değiştirmesine neden oldu. Ağızları açık bırakan bu olay ise gündeme bomba gibi düştü. Peki, Ramazan’a ne olacak?

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