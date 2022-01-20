Gönül Dağı Dizisinden Ramazan’ın Üzeri Çizildi! Rolü Her Şeyi Bitti, Köyünden Kovuldu! Pılını Pırtını Toplayıp Git…
TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda Ramazan’ın üzeri resmen çizildi! Her şey bitti, köyünden bile kovuldu! Pılını pırtını toplayıp gitmek zorunda kalacak olan Ramazan’ın yaptıklarına ise “Yazıklar olsun” yorumlarında bulundu! Peki, Gönül Dağı dizisinde Ramazan diziden ayrılacak mı? İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Gülsim Ali İlhan ve Berk Atan gibi isimlerin yer aldığı Gönül Dağı dizisinin son bölümü Cumartesi akşamı ekranlara gelmişti. Dizinin son bölümünde Asuman ve Ramazan’ın birbirine kavuştukları sahneler her ne kadar nabzı yükseltmiş olsa bile Asuman’ın babasının yıkılması seyircinin tüm fikrini değiştirmesine neden oldu. Ağızları açık bırakan bu olay ise gündeme bomba gibi düştü. Peki, Ramazan’a ne olacak?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.