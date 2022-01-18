- 18 Oca 2022 - 12:52 G: 18 Oca 2022 - 13:42

Survivor Evrim Diskalifiye Edildi! Öyle Bir Düştü Ki, Yer Gök İnledi! Hastanelik Oldu, Dominik Karıştı!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor All Star tüm heyecanıyla başladı! Sakatlık dolu bir başlangıç yapan Survivor All Star’da Evrim’in yaşadığı sakatlık ise gündeme bomba gibi düştü. Bunun üzerine birçok kişi ise acımasızca yorumlarda bulunarak; “Kurtulduk, sonunda gidiyor” sözlerini dile getirdiler. Hastanelik olan ismin çakılması ise yürekleri dağladı. İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Hikmet’in yaşadığı zipline kopması sakatlığı akılları yerinden etmişti. Elinde kalan zipline gözünün tam üstüne düşerken; kemiğine kadar yarıldığı ise ortaya çıkmıştı. Hikmet’in sakatlığının ardından bir sakatlıkta Evrim’den geldi! Peki, Evrim yarışmadan elendi mi?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

18 Oca 2022 - 12:52 - Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Masterchef Sergen Köfteci Defteri Kapandı, Mehmet Şef Ellerinden Tuttu! Sokaklarda Kalmış, Soğukta Uyumuştu! Acun Medya Kıyamadı… mask
Masterchef Sergen Köfteci Defteri Kapandı, Mehmet Şef Ellerinden Tuttu! Sokaklarda Kalmış, Soğukta Uyumuştu! Acun Medya Kıyamadı…
Kardeşlerim Dizisinde Yürekleri Yakan Veda! Asiye Karakterinin Hayatı Bitti, Diziye Vedası Ortaya Çıktı! Perde Arkası Aralandı! Meğer... mask
Kardeşlerim Dizisinde Yürekleri Yakan Veda! Asiye Karakterinin Hayatı Bitti, Diziye Vedası Ortaya Çıktı! Perde Arkası Aralandı! Meğer...
Aşkları O Ses Türkiye’de Başlamıştı! Acun Ilıcalı’nın Önünde Aşkını İlan Etmişti, Öyle Bir Şey Dedi Ki… “Yok Artık” mask
Aşkları O Ses Türkiye’de Başlamıştı! Acun Ilıcalı’nın Önünde Aşkını İlan Etmişti, Öyle Bir Şey Dedi Ki… “Yok Artık”
Survivor’da Skandal Kavga, Küfürler Havada Uçuştu! Acun Ilıcalı’nın Dili Ağzına Kaçacak! Instagram İnledi… “Haddini Bildirecek…” mask
Survivor’da Skandal Kavga, Küfürler Havada Uçuştu! Acun Ilıcalı’nın Dili Ağzına Kaçacak! Instagram İnledi… “Haddini Bildirecek…”
Yasak Elma Dizisinde Acun Ilıcalı’ya Şok Gönderme! Önce Kitap, Sonra Yüzük! Sadece 1 Saniye Gözüktü Ama İpler Koptu! Neler Oluyor? mask
Yasak Elma Dizisinde Acun Ilıcalı’ya Şok Gönderme! Önce Kitap, Sonra Yüzük! Sadece 1 Saniye Gözüktü Ama İpler Koptu! Neler Oluyor?
Mithat Can Özer Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Sevgilisi Alina Boz İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer mask
Mithat Can Özer Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Sevgilisi Alina Boz İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer
Funda Arar Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Eşi Febyo Taşel İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer mask
Funda Arar Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Eşi Febyo Taşel İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’nu Gören Şok Oluyor! Adadaki Halinden Eser Yok; Minicik Etekler, Deri Kıyafetler… Nefesleri Kesti! mask
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’nu Gören Şok Oluyor! Adadaki Halinden Eser Yok; Minicik Etekler, Deri Kıyafetler… Nefesleri Kesti!
Masterchef Azize Bambaşka Birisi Oldu! Oyuncu Olup Çıkmıştı, Son Halini Görenler Titredi! “Açıldı Saçıldı!” Minicik Kıyafetiyle… mask
Masterchef Azize Bambaşka Birisi Oldu! Oyuncu Olup Çıkmıştı, Son Halini Görenler Titredi! “Açıldı Saçıldı!” Minicik Kıyafetiyle…
Masterchef Burcu’nun Şansı Döndü! Dilara Başaran Çatlayacak! Öyle Birisi Elinden Tuttu Ki, Paraya Para Demeyecek! mask
Masterchef Burcu’nun Şansı Döndü! Dilara Başaran Çatlayacak! Öyle Birisi Elinden Tuttu Ki, Paraya Para Demeyecek!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Masterchef Sergen Köfteci Defteri Kapandı, Mehmet Şef Ellerinden Tuttu! Sokaklarda Kalmış, Soğukta Uyumuştu! Acun Medya Kıyamadı… mask
Masterchef Sergen Köfteci Defteri Kapandı, Mehmet Şef Ellerinden Tuttu! Sokaklarda Kalmış, Soğukta Uyumuştu! Acun Medya Kıyamadı…
Kuruluş Osman'da Seyirciyi Şoka Sokan Ayrılık! Kilit İsim Diziye Veda Ediyor! Duyanlar şaştı kaldı! mask
Kuruluş Osman'da Seyirciyi Şoka Sokan Ayrılık! Kilit İsim Diziye Veda Ediyor! Duyanlar şaştı kaldı!
Gönül Dağı Dizi Oyuncusundan Ayrılık Açıklaması! İşte Gönül Dağı Dizisinden Ayrılacak O Kritik İsim… mask
Gönül Dağı Dizi Oyuncusundan Ayrılık Açıklaması! İşte Gönül Dağı Dizisinden Ayrılacak O Kritik İsim…
Yasak Elma'da Seyirciyi Şoka Sokan Ölüm Haberi! Kilit İsim Diziye Veda Ediyor! Finali Görenler Şaştı Kaldı! mask
Yasak Elma'da Seyirciyi Şoka Sokan Ölüm Haberi! Kilit İsim Diziye Veda Ediyor! Finali Görenler Şaştı Kaldı!
Müge Anlı’da Rahmi Özkan Süprizi! Canlı Yayında Eşine Öyle Bir Süpriz Yaptılar Ki, Görenler Şok Oldu! mask
Müge Anlı’da Rahmi Özkan Süprizi! Canlı Yayında Eşine Öyle Bir Süpriz Yaptılar Ki, Görenler Şok Oldu!
Kardeşlerim Dizisinde Yürekleri Yakan Veda! Asiye Karakterinin Hayatı Bitti, Diziye Vedası Ortaya Çıktı! Perde Arkası Aralandı! Meğer... mask
Kardeşlerim Dizisinde Yürekleri Yakan Veda! Asiye Karakterinin Hayatı Bitti, Diziye Vedası Ortaya Çıktı! Perde Arkası Aralandı! Meğer...

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status