Survivor Evrim Diskalifiye Edildi! Öyle Bir Düştü Ki, Yer Gök İnledi! Hastanelik Oldu, Dominik Karıştı!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor All Star tüm heyecanıyla başladı! Sakatlık dolu bir başlangıç yapan Survivor All Star’da Evrim’in yaşadığı sakatlık ise gündeme bomba gibi düştü. Bunun üzerine birçok kişi ise acımasızca yorumlarda bulunarak; “Kurtulduk, sonunda gidiyor” sözlerini dile getirdiler. Hastanelik olan ismin çakılması ise yürekleri dağladı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Hikmet’in yaşadığı zipline kopması sakatlığı akılları yerinden etmişti. Elinde kalan zipline gözünün tam üstüne düşerken; kemiğine kadar yarıldığı ise ortaya çıkmıştı. Hikmet’in sakatlığının ardından bir sakatlıkta Evrim’den geldi! Peki, Evrim yarışmadan elendi mi?
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18 Oca 2022 - 12:52 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.