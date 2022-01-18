Anasayfa/

Foto Galeri/

18 Oca 2022 - 12:52

Survivor Evrim Diskalifiye Edildi! Öyle Bir Düştü Ki, Yer Gök İnledi! Hastanelik Oldu, Dominik Karıştı!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor All Star tüm heyecanıyla başladı! Sakatlık dolu bir başlangıç yapan Survivor All Star’da Evrim’in yaşadığı sakatlık ise gündeme bomba gibi düştü. Bunun üzerine birçok kişi ise acımasızca yorumlarda bulunarak; “Kurtulduk, sonunda gidiyor” sözlerini dile getirdiler. Hastanelik olan ismin çakılması ise yürekleri dağladı. İşte merak edilen tüm detaylar…