Oktay Kaynarca'dan 'EDHO' çıkışı: 'Bizi hiç ilgilendirmiyor'! EDHO Hakkında Her Şey Bitti! 8,9 Şiddetinde Deprem Olacak…
ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, dizinin ekranlardan kaldırılmasının ardından yolunu çizdi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni versiyonu ile ilgili de açıklama gerçekleştiren Oktay Kaynarca ile ilgili son bilgiler haberimizde...
ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, dizinin ekranlardan kaldırılmasının ardından yolunu çizdi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni versiyonu ile ilgili de açıklama gerçekleştiren Oktay Kaynarca, yeni projesini nihayet açıkladı. Öte yandan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz isimli dizinin yıldız oyuncusu Oktay Kaynarca’nın yeni projesi herkesi şoke etti! Peki, Oktay Kaynarca’nın yeni projesi ne? İşte, detaylar…
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19 Oca 2022 - 00:02 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.