Oktay Kaynarca'dan 'EDHO' çıkışı: 'Bizi hiç ilgilendirmiyor'! EDHO Hakkında Her Şey Bitti! 8,9 Şiddetinde Deprem Olacak…

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, dizinin ekranlardan kaldırılmasının ardından yolunu çizdi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni versiyonu ile ilgili de açıklama gerçekleştiren Oktay Kaynarca, yeni projesini nihayet açıkladı. Öte yandan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz isimli dizinin yıldız oyuncusu Oktay Kaynarca’nın yeni projesi herkesi şoke etti! Peki, Oktay Kaynarca’nın yeni projesi ne? İşte, detaylar…



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