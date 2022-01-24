Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisinden Kılıçlar Çekildi! ATV Resti Çekmişti, Oktay Kaynarca Öyle Bir Şey Dedi Ki…

Başrollerinde Yunus Emre Yıldırımer, Oktay Kaynarca gibi isimlerin yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi geçtiğimiz aylarda ekranlara olaylı bir şekilde bitmişti. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi beklenirken; Baba Parası isimli bir film yayınlanmıştı. Bu durum sonrasında Oktay Kaynarca ise dizinin final olduğunu duyurmuştu. Peki, şimdi Oktay Kaynarca nasıl bir yorumda bulundu?

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