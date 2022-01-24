- 24 Oca 2022 - 22:03

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisinden Kılıçlar Çekildi! ATV Resti Çekmişti, Oktay Kaynarca Öyle Bir Şey Dedi Ki…

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’dan kahreden haber geldi. ATV kanalı resti çekip Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisini yayından kaldırmıştı, şimdi ise son dakika açıklaması geldi. Oktay Kaynarca sözleriyle adeta “Bana ne” derken; gündemin şeklide değişti. İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Yunus Emre Yıldırımer, Oktay Kaynarca gibi isimlerin yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi geçtiğimiz aylarda ekranlara olaylı bir şekilde bitmişti. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi beklenirken; Baba Parası isimli bir film yayınlanmıştı. Bu durum sonrasında Oktay Kaynarca ise dizinin final olduğunu duyurmuştu. Peki, şimdi Oktay Kaynarca nasıl bir yorumda bulundu?

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24 Oca 2022 - 22:03 Ankara- Yaşam

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Selahattin Çankaya - Edo oktay kaynarca ile özdeşti.onsuz tadı olmaz.sevgilerle

Yanıtla . 5Beğen . 1Beğenme 19 Ocak 13:54

Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
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