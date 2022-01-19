- 19 Oca 2022 - 00:03

Survivor Tuğçe Melis Bambaşka Birisi Oldu! Acun Ilıcalı Bile Şok Olur! Öyle Bir Değişim Yaşadı Ki, Instagram Sallanıyor! Tuğçe Melis Kimdir, Kaç Yaşında?

Survivor yarışmasından sonra ünlenen isimlerden biri olan Tuğçe Melis, geçtiğimiz gün yaptığı sosyal medya paylaşımı ile herkesi şoke etti. Uzunca bir arada sonra değişmiş bir şekilde destekçilerin karşısına çıkan Survivor Tuğçe ile ilgili son gelişmeler ve bilgiler haberimizde...

Survivor yarışmasından sonra ünlenen isimlerden biri olan Tuğçe Melis, geçtiğimiz gün yaptığı sosyal medya paylaşımı ile herkesi şoke etti. Uzunca bir arada sonra değişmiş bir şekilde destekçilerin karşısına çıkan Survivor Tuğçe, geçirdiği değişim ile sosyal medya kullanıcıların gündemine oturdu. Estetik yaptırıp, yaptırmadığı konusunda herkesi meraklandırmaya başlayan Tuğçe Melis’in yeni halini görenler ise, gözlerine inanamadı! Peki, Survivor Tuğçe şimdi ne yapıyor? Survivor Tuğçe nasıl bir değişim geçirdi? İşte, detaylar…


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19 Oca 2022 - 00:03 - Magazin

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