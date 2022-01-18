- 18 Oca 2022 - 14:28 G: 18 Oca 2022 - 14:33

İbrahim Erkal Kaç Yaşında Neden Öldü? İbrahim Erkal'ın Vasiyeti Neydi? İbrahim Erkal Kaç Yaşında Evlendi, Çocuğu Var Mıydı?

Şimdilerde müzikseverlerin yakından takip ettiği isimlerden biri haline gelmiş olan İbrahim Erkal’ın vasiyeti ortaya çıktı. İbrahim Erkal’ın vasiyeti ile ilgili detaylardan sonra ise, ünlü ismin işaret o şarkıcı herkesi şoke etti! Sizde İbrahim Erkal ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte size detaylar...

Şimdilerde müzikseverlerin yakından takip ettiği isimlerden biri haline gelmiş olan İbrahim Erkal’ın vasiyeti ortaya çıktı. İbrahim Erkal’ın vasiyeti ile ilgili detaylardan sonra ise, ünlü ismin işaret o şarkıcı herkesi şoke etti! Peki, İbrahim Erkal kaç yaşında neden öldü? İbrahim Erkal'ın Vasiyeti neydi? İbrahim Erkal kaç yaşında evlendi, çocuğu var mıydı? İşte, detaylar…


Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

18 Oca 2022 - 14:28 - Magazin

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İbrahim Erkal Kaç Yaşında Neden Öldü? İbrahim Erkal'ın Vasiyeti Neydi? İbrahim Erkal Kaç Yaşında Evlendi, Çocuğu Var Mıydı? mask
İbrahim Erkal Kaç Yaşında Neden Öldü? İbrahim Erkal'ın Vasiyeti Neydi? İbrahim Erkal Kaç Yaşında Evlendi, Çocuğu Var Mıydı?
Acun Ilıcalı’nın Kızları Hakkında Şok Gerçek! Ölümden Dönmüşlerdi, İlk Açıklama Resmen Geldi! Meğer… mask
Acun Ilıcalı’nın Kızları Hakkında Şok Gerçek! Ölümden Dönmüşlerdi, İlk Açıklama Resmen Geldi! Meğer…
Survivor Tuğçe Melis Bambaşka Birisi Oldu! Acun Ilıcalı Bile Şok Olur! Öyle Bir Değişim Yaşadı Ki, Instagram Sallanıyor! mask
Survivor Tuğçe Melis Bambaşka Birisi Oldu! Acun Ilıcalı Bile Şok Olur! Öyle Bir Değişim Yaşadı Ki, Instagram Sallanıyor!
Yasak Elma Dizisinde Yaprak Dökümü! Öyle Bir İsim Gidiyor Ki, Görenler Şok Olacak! Eda Ece Göbek Atacak! mask
Yasak Elma Dizisinde Yaprak Dökümü! Öyle Bir İsim Gidiyor Ki, Görenler Şok Olacak! Eda Ece Göbek Atacak!
Oktay Kaynarca’nın Yeni Projesi Canları Yaktı! EDHO Hakkında Her Şey Bitti! 8,9 Şiddetinde Deprem Olacak… mask
Oktay Kaynarca’nın Yeni Projesi Canları Yaktı! EDHO Hakkında Her Şey Bitti! 8,9 Şiddetinde Deprem Olacak…
Serdar Ortaç’tan Skandal Çıkış! Hem Eski Sevgilisine Hem De 5 Yıllık Eşine… Ağızlar Açık Kaldı! Meğer Annesi… mask
Serdar Ortaç’tan Skandal Çıkış! Hem Eski Sevgilisine Hem De 5 Yıllık Eşine… Ağızlar Açık Kaldı! Meğer Annesi…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status