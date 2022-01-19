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19 Oca 2022 - 00:04

İbrahim Erkal'ın vasiyetindeki Demet Akalın detayı! İbrahim Erkal Kaç Yaşında Neden Öldü? İbrahim Erkal Kaç Yaşında Evlendi, Çocuğu Var Mıydı?

Şimdilerde müzikseverlerin yakından takip ettiği isimlerden biri haline gelmiş olan İbrahim Erkal’ın vasiyeti ortaya çıktı. İbrahim Erkal’ın vasiyeti ile ilgili detaylardan sonra ise, ünlü ismin işaret o şarkıcı herkesi şoke etti! Sizde İbrahim Erkal ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte size detaylar...