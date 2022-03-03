Ankara Valiliği'nin TATİL Kararı Ne Oldu? Ankara’da Okullar Tatil Olacak Mı? Ankara’da 4 Mart (Yarın) Kar Tatili Var Mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son uyarının ardından kar yağış ihtimali Türkiye’nin her yerinde arttı. Ayazı ile meşhur olan başkent Ankara’da da beklenen kar yağışı, okulların son durumunu merak ettirmeye başladı. Milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren kar tatilinin olup olmayacağına yanıt ise, Ankara Valiliği’nden geldi! Peki, Ankara’da okullar tatil olacak mı? Ankara’da kar tatili var mı? Ankara Valiliği'nin kararı ne oldu? İşte, detaylar…

Ankara Valiliği'nin TATİL Kararı Ne Oldu?

Ankara Valiliğin Resmi Sosyal Medya hesapları ve Ankara Valisi Vasip Şahin'e ait resmi sosyal medya hesaplarında Ankara'da Kar Tatili Hakkında herhangi bir açıklama bulunmamaktadır. Buda 4 Mart 2022 Cuma Günü Okullar Tatil Olmayacak... (Kesin Bilgi)



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