Ankara’da Okullar Tatil Olacak Mı? Ankara’da 19 Ocak 2022 Kar Tatili Var Mı? Ankara Valiliği'nin Kararı Ne Oldu?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son uyarının ardından kar yağış ihtimali Türkiye’nin her yerinde arttı. Ayazı ile meşhur olan başkent Ankara’da da beklenen kar yağışı, okulların son durumunu merak ettirmeye başladı. Sizde Ankara'da okulların tatil olup olmayacağını merak ediyorsanız işte size detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son uyarının ardından kar yağış ihtimali Türkiye’nin her yerinde arttı. Ayazı ile meşhur olan başkent Ankara’da da beklenen kar yağışı, okulların son durumunu merak ettirmeye başladı. Milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren kar tatilinin olup olmayacağına yanıt ise, Ankara Valiliği’nden geldi! Peki, Ankara’da okullar tatil olacak mı? Ankara’da kar tatili var mı? Ankara Valiliği'nin kararı ne oldu? İşte, detaylar…
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19 Oca 2022 - 00:05 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.