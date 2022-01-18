- 18 Oca 2022 - 14:39 G: 18 Oca 2022 - 14:43

Coşkun Sabah Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Bülent Ersoy İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer

Geçtiğimiz günlerde hayatını anlatan kitabı ile müzikseverlerin tüm dikkatini üzerine çekmiş olan Coşkun Sabah, kitapta yer verdiği ifadeler ile gündeme bomba gibi düştü. Kitap içerisinde Bülent Ersoy’a dair inanılmaz detaylara yer veren Coşkun Sabah ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Geçtiğimiz günlerde hayatını anlatan kitabı ile müzikseverlerin tüm dikkatini üzerine çekmiş olan Coşkun Sabah, kitapta yer verdiği ifadeler ile gündeme bomba gibi düştü. Kitap içerisinde Bülent Ersoy’a dair inanılmaz detaylara yer veren Coşkun Sabah, o ifadelerin bilhassa haltını çizdi. Öte yandan bu gelişme üzerine magazin takipçilerinin mercek altına aldığı ikili arasındaki yaş farkı herkesi şaşırtmaya yetti. Peki, Coşkun Sabah, Bülent Ersoy ile ilgili ne dedi? Coşkun Sabah kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Coşkun Sabah evli mi, eşi kim? İşte, detaylar…


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18 Oca 2022 - 14:39 - Magazin

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