Coşkun Sabah'ın Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Bülent Ersoy İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer
Geçtiğimiz günlerde hayatını anlatan kitabı ile müzikseverlerin tüm dikkatini üzerine çekmiş olan Coşkun Sabah, kitapta yer verdiği ifadeler ile gündeme bomba gibi düştü. Kitap içerisinde Bülent Ersoy’a dair inanılmaz detaylara yer veren Coşkun Sabah ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Geçtiğimiz günlerde hayatını anlatan kitabı ile müzikseverlerin tüm dikkatini üzerine çekmiş olan Coşkun Sabah, kitapta yer verdiği ifadeler ile gündeme bomba gibi düştü. Kitap içerisinde Bülent Ersoy’a dair inanılmaz detaylara yer veren Coşkun Sabah, o ifadelerin bilhassa haltını çizdi. Öte yandan bu gelişme üzerine magazin takipçilerinin mercek altına aldığı ikili arasındaki yaş farkı herkesi şaşırtmaya yetti. Peki, Coşkun Sabah, Bülent Ersoy ile ilgili ne dedi? Coşkun Sabah kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Coşkun Sabah evli mi, eşi kim? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
19 Oca 2022 - 00:06 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.