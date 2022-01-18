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18 Oca 2022 - 14:55

Hande Erçel İçine Hiçbir Şey Giymedi, Nefesleri Kesti! İncecik Beliyle Fizik Şov Yaptı… Görenler Eridi Bitti! “Hande Açılma!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel’den sütyensiz pozlar arka arkaya geldi. Nefesleri kesen güzel oyuncunun incecik beli de kısa sürede çok konuşulanlar arasında yerini aldı. Fizik şovuyla bir bakanın bir daha baktığı Hande Erçel, hayranlarını eriyip bitirdi. Birçok kişi ise Hande Erçel’in bu pozlarına “Hande açılma bu kadar” yorumlarında bulundu! Peki, Hande Erçel nasıl bir paylaşımda bulundu?