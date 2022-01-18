Hande Erçel İçine Hiçbir Şey Giymedi, Nefesleri Kesti! İncecik Beliyle Fizik Şov Yaptı… Görenler Eridi Bitti! “Hande Açılma!”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel’den sütyensiz pozlar arka arkaya geldi. Nefesleri kesen güzel oyuncunun incecik beli de kısa sürede çok konuşulanlar arasında yerini aldı. Fizik şovuyla bir bakanın bir daha baktığı Hande Erçel, hayranlarını eriyip bitirdi. Birçok kişi ise Hande Erçel’in bu pozlarına “Hande açılma bu kadar” yorumlarında bulundu! Peki, Hande Erçel nasıl bir paylaşımda bulundu?
Sen Çal Kapımı dizisinde hayat verdiği Eda karakteriyle ön plana çıkan ve kısa sürede binlerce hatta milyonlarca hayran kitlesine ulaşan Hande Erçel, dizinin bitimiyle birlikte farklı projelerde yer almaya başladı. Dizide tanıştığı Kerem Bürsin’le aşk yaşamaya başlayan Hande Erçel, şimdide hem sevgilisi Bürsin’i, hem de hayranlarını kıskandıracak bir paylaşımda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.