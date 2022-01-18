- 18 Oca 2022 - 14:42 G: 18 Oca 2022 - 14:46

Survivor Evrim Diskalifiye Mi? Öyle Bir Bağırdı Ki; Annesinin Ve Milyonlarca Hayranının Yüreği Sızım Sızım Sızladı! Evrim Keklik’in Ayağı Kırıldı Mı?

Survivor All Star 2022 yarışması, artık daha heyecanlı bir yarış haline geldi. Bugün dördüncü bölümü ile TV8 ekranlarına gelecek olan Survivor All Star yarışmasının yeni fragmanı ise oldukça ilginç. Fragmanda yer alan Evrim ile ilgili detaylar haberimizde...

TV8 ekranlarındaki yolculuğuna bu sene de devam eden Survivor Türkiye yarışması, All Star formatı ile yarış severlerin karşısındaki yerini almaya başladı. Sevilen formatında birtakım değişikliklere de giden Survivor All Star 2022 yarışması, artık daha heyecanlı bir yarış haline geldi. Bugün dördüncü bölümü ile TV8 ekranlarına gelecek olan Survivor All Star yarışmasının yeni fragmanı ise, Evrim’in hayranlarını bir hayli endişelendirdi! Peki, Survivor Evrim diskalifiye mi? Survivor Evrim diskalifiye olacak mı? Survivor Evrim Keklik’in ayağı kırıldı mı? İşte, detaylar…


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18 Oca 2022 - 14:42 - Survivor 2021

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