Şok Market Dolara Resti Çekti, Fiyatları İndirdi! Mutfaktan Banyoya; Her Şey Bedava! Sınırlı Sayıda, Raflar Boşalıyor…
Her geçen gün artan zamlara inat bir restte Şok Market’ten geldi. Dolara resti çeken Şok Marketler zinciri, fiyatları indirdikçe indirdi. Mutfaktan banyoya tüm ürünleri neredeyse bedava denecek kadar az fiyatlara satan Şok Market, sınırlı sayıda olduğunu da duyurdu. 19 Ocak itibariyle geçerli olacak indirimli ürünleri herkesin kapış kapış alacağı ise rafların erkenden boşalacağını gösterdi. İşte merak edilen tüm detaylar…
Neredeyse haftada 3 kez farklı farklı ürünlerde indirim yapan Şok Market, yarın itibariyle başlayacak olan indirimleriyle nefesleri resmen kesti. Ağızları açık bırakan bu durum ise dengelerin değişmesine neden oldu. Sucuktan krakere, saç bakım ürünlerinden ev eşyalarına kadar her şeyi indiren Şok Market’in aktüel kataloğu da merak konusu oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.