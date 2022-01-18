Şok Market Dolara Resti Çekti, Fiyatları İndirdi! Mutfaktan Banyoya; Her Şey Bedava! Sınırlı Sayıda, Raflar Boşalıyor…

Neredeyse haftada 3 kez farklı farklı ürünlerde indirim yapan Şok Market, yarın itibariyle başlayacak olan indirimleriyle nefesleri resmen kesti. Ağızları açık bırakan bu durum ise dengelerin değişmesine neden oldu. Sucuktan krakere, saç bakım ürünlerinden ev eşyalarına kadar her şeyi indiren Şok Market’in aktüel kataloğu da merak konusu oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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