- 18 Oca 2022 - 15:24 G: 18 Oca 2022 - 15:29

Şok Market Dolara Resti Çekti, Fiyatları İndirdi! Mutfaktan Banyoya; Her Şey Bedava! Sınırlı Sayıda, Raflar Boşalıyor…

Her geçen gün artan zamlara inat bir restte Şok Market’ten geldi. Dolara resti çeken Şok Marketler zinciri, fiyatları indirdikçe indirdi. Mutfaktan banyoya tüm ürünleri neredeyse bedava denecek kadar az fiyatlara satan Şok Market, sınırlı sayıda olduğunu da duyurdu. 19 Ocak itibariyle geçerli olacak indirimli ürünleri herkesin kapış kapış alacağı ise rafların erkenden boşalacağını gösterdi. İşte merak edilen tüm detaylar…

Neredeyse haftada 3 kez farklı farklı ürünlerde indirim yapan Şok Market, yarın itibariyle başlayacak olan indirimleriyle nefesleri resmen kesti. Ağızları açık bırakan bu durum ise dengelerin değişmesine neden oldu. Sucuktan krakere, saç bakım ürünlerinden ev eşyalarına kadar her şeyi indiren Şok Market’in aktüel kataloğu da merak konusu oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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18 Oca 2022 - 15:24 Ankara- Yaşam

# AKTÜEL ÜRÜNLERİ - KAMPANYALAR İLE İLİŞKİLİ:
Tarım Kredi Market Resmen Çıldırdı, Affetmedi! Bedava Gibi Satıyor... Ne BİM, Ne A101, Ne ŞOK... Böyle Bir İndirim Yok! mask
Tarım Kredi Market Resmen Çıldırdı, Affetmedi! Bedava Gibi Satıyor... Ne BİM, Ne A101, Ne ŞOK... Böyle Bir İndirim Yok!
A101 Market Resti Çekti! Tek Gecede Tüm Fiyatlar İndi, Raflar Bomboş Kaldı! Ayçiçek Yağı Salça, Makarna, Yoğurt Her Şey Resmen Bedava… mask
A101 Market Resti Çekti! Tek Gecede Tüm Fiyatlar İndi, Raflar Bomboş Kaldı! Ayçiçek Yağı Salça, Makarna, Yoğurt Her Şey Resmen Bedava…
Tarım Kredi Market; A101 ve BİM Markette Resti Çekti! Peynir, Çay, Zeytin Yok Pahasına Satılıyor! Dolar Molar Dinlemedi, İndirdikçe İndirdi… mask
Tarım Kredi Market; A101 ve BİM Markette Resti Çekti! Peynir, Çay, Zeytin Yok Pahasına Satılıyor! Dolar Molar Dinlemedi, İndirdikçe İndirdi…
Metro Market Fiyatları Merak Uyandırdı! Fiyatları Gören A101 ve BİM Tir Tir Titreyecek! Şeker, Yağ, Un… Fiyatlar Dibe Çekildi, İndirim Üzerine İndirim… mask
Metro Market Fiyatları Merak Uyandırdı! Fiyatları Gören A101 ve BİM Tir Tir Titreyecek! Şeker, Yağ, Un… Fiyatlar Dibe Çekildi, İndirim Üzerine İndirim…
Tarım Kredi Market Fırsatçılara Dur Dedi! Tüm Marketlerle Yarışa Girdi; Ayçiçek Yağı 22 Lira, Salça 12 Lira, Un 10 Lira… Bedava Gibi! mask
Tarım Kredi Market Fırsatçılara Dur Dedi! Tüm Marketlerle Yarışa Girdi; Ayçiçek Yağı 22 Lira, Salça 12 Lira, Un 10 Lira… Bedava Gibi!
A101 Market İndirim Üzerine İndirim Yaptı! Ayçiçek Yağı 43TL, Un 16 TL, Şeker 16 TL… Tüm Ürünlerde Dibe Çekildi! BİM ve ŞOK Sessiz Kaldı, Köşeye Çekildi! mask
A101 Market İndirim Üzerine İndirim Yaptı! Ayçiçek Yağı 43TL, Un 16 TL, Şeker 16 TL… Tüm Ürünlerde Dibe Çekildi! BİM ve ŞOK Sessiz Kaldı, Köşeye Çekildi!
Migros Market Et ve Kıyma Fiyatlarına İndirim Uyguladı! Sadece 22 Liraya... Dolar Molar Dinlemedi, İndirim Üstüne İndirim Yaptı! “Resmen Yarı Fiyat!” mask
Migros Market Et ve Kıyma Fiyatlarına İndirim Uyguladı! Sadece 22 Liraya... Dolar Molar Dinlemedi, İndirim Üstüne İndirim Yaptı! “Resmen Yarı Fiyat!”
Tarım Kredi Market Zamlara İnat Resti Çekti! BİM Marketle Yarışa Girdi! 5 Kiloluk Un ve Ayçiçek Yağı Bile… Tarih Böylesini İlk Kez Görüyor! mask
Tarım Kredi Market Zamlara İnat Resti Çekti! BİM Marketle Yarışa Girdi! 5 Kiloluk Un ve Ayçiçek Yağı Bile… Tarih Böylesini İlk Kez Görüyor!
Migros Market Et ve Sucuk Fiyatlarına İndirim Yaptı! Et ve Sucuk Sadece 20TL, 30 TL, 50 Lira! Market Doldu Taştı, Bulanabilene Aşk Olsun! Koşun, Yetişin… mask
Migros Market Et ve Sucuk Fiyatlarına İndirim Yaptı! Et ve Sucuk Sadece 20TL, 30 TL, 50 Lira! Market Doldu Taştı, Bulanabilene Aşk Olsun! Koşun, Yetişin…
Tarım Kredi Ayçiçek Yağı Fiyatları Büyük Merak Uyandırdı! Ayçiçek Yağı 23TL, Un 33 TL, Şeker 33 TL… Tüm Ürünlerde Fırsatı Kaçırmayın! Yetişen Alacak, Sınırlı Sayıda… mask
Tarım Kredi Ayçiçek Yağı Fiyatları Büyük Merak Uyandırdı! Ayçiçek Yağı 23TL, Un 33 TL, Şeker 33 TL… Tüm Ürünlerde Fırsatı Kaçırmayın! Yetişen Alacak, Sınırlı Sayıda…
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