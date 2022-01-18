Kardeşlerim Dizisi Final Mi Yapıyor? Asiye’nin Diziden Ayrılacağı Konuşuluyordu, Senaristten Şok Atak Geldi! Akıl Beyin Yandı!

Başrollerinde Celil Nalçakan, Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Ahu Yağtu ve Yiğit Koçak gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Kardeşlerim dizisinde reyting oranları geçtiğimiz haftalarda büyük bir düşüş yaşamıştı. Kadir’in ölümünden sonra Halit Özgür Sarı hayranları diziyi izlemeyi bırakmış ve farklı projelere yönelmişti. Şimdi ise dizinin final yapacağı ve Asiye karakterinin diziden ayrılacağı konuşulmaya başlandı! Peki, neler oluyor?

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