- 18 Oca 2022 - 15:48 G: 18 Oca 2022 - 15:52

Kardeşlerim Dizisi Final Mi Yapıyor? Asiye’nin Diziden Ayrılacağı Konuşuluyordu, Senaristten Şok Atak Geldi! Akıl Beyin Yandı!

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kardeşlerim dizisinin final yapacağına dair iddialar gündeme bomba gibi düştü. Asiye’nin de diziden ayrılacağı konuşulurken; senaristten ise şok edici hamle geldi. İşte akılları beyinleri yakan Kardeşlerim dizisi gelişmesi…

Başrollerinde Celil Nalçakan, Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Ahu Yağtu ve Yiğit Koçak gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Kardeşlerim dizisinde reyting oranları geçtiğimiz haftalarda büyük bir düşüş yaşamıştı. Kadir’in ölümünden sonra Halit Özgür Sarı hayranları diziyi izlemeyi bırakmış ve farklı projelere yönelmişti. Şimdi ise dizinin final yapacağı ve Asiye karakterinin diziden ayrılacağı konuşulmaya başlandı! Peki, neler oluyor?

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18 Oca 2022 - 15:48 Ankara- Yaşam

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