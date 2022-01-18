- 18 Oca 2022 - 16:08 G: 18 Oca 2022 - 16:12

Hangi Burca Hangi Renk Çok Yakışır? İşte Burçların Dolaplarında Olması Gereken Renkler…

Her burcun kendisine has bir rengi olduğunu söylesek, abarttığımızı düşünür müydünüz? Tıpkı her burçta var olan karakteristik özellikleri gibi burçlara çok yakışan ve onlara şans getiren renkler de bulunuyor. Bu renkler, tıpkı burçların uğurlu sayıları, günleri ve taşları gibi enerjilerini taze tutmaya yarıyor. Sizde hangi renklerin hangi burca yakışacağını merak ediyorsanız işte size detaylar...

Her burcun kendisine has bir rengi olduğunu söylesek, abarttığımızı düşünür müydünüz? Tıpkı her burçta var olan karakteristik özellikleri gibi burçlara çok yakışan ve onlara şans getiren renkler de bulunuyor. Bu renkler, tıpkı burçların uğurlu sayıları, günleri ve taşları gibi enerjilerini taze tutmaya yarıyor. Öte yandan her burcun rengi diğerine göre farklı olabiliyor. Peki, hangi burca hangi renk çok yakışır? İşte burçların dolaplarında olması gereken renkler…


Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

18 Oca 2022 - 16:08 - Burç Haberleri

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
Emekliye Müjdeli Haber! SSK Ve Bağ-Kur Emeklisine 1500 TL İkramiye Geliyor! mask
Emekliye Müjdeli Haber! SSK Ve Bağ-Kur Emeklisine 1500 TL İkramiye Geliyor!
Hangi Burcun Dilinin Kemiği Yoktur? İşte Kırıcı Konuşmakta Dünya Markası Olan Burçlar… mask
Hangi Burcun Dilinin Kemiği Yoktur? İşte Kırıcı Konuşmakta Dünya Markası Olan Burçlar…
Kırmızı Et Fiyatlarına Zam Mı Geldi? Et Fiyatlarını Görenler Şaştı Kaldı! İşte 2022 Güncel Et Fiyatları Listesi mask
Kırmızı Et Fiyatlarına Zam Mı Geldi? Et Fiyatlarını Görenler Şaştı Kaldı! İşte 2022 Güncel Et Fiyatları Listesi
Acun Ilıcalı Öyle Bir Survivor Kararı Aldı Ki, Kuralları Görenlerin Şaştı Kaldı! Sürgün kampına Gönderecek… İşte İlk Sürgüne Gidecek O İsimler! mask
Acun Ilıcalı Öyle Bir Survivor Kararı Aldı Ki, Kuralları Görenlerin Şaştı Kaldı! Sürgün kampına Gönderecek… İşte İlk Sürgüne Gidecek O İsimler!
Dünya Şaşkın, Kehanetleri bir bir gerçekleşiyor! The Simpsons Dizisinin 2022 Kehanetleri Tek Tek Ortaya Çıktı! İşte 2022’de Yaşanacak O Korkutan Olaylar.... mask
Dünya Şaşkın, Kehanetleri bir bir gerçekleşiyor! The Simpsons Dizisinin 2022 Kehanetleri Tek Tek Ortaya Çıktı! İşte 2022’de Yaşanacak O Korkutan Olaylar....
A101, Bim, Şok Market İndirim Kararı Aldı! Sadece 19 Lira, Yetişen Alacak! Ayçiçek Yağında Tokat Gibi İndirim! Neler Oluyor? mask
A101, Bim, Şok Market İndirim Kararı Aldı! Sadece 19 Lira, Yetişen Alacak! Ayçiçek Yağında Tokat Gibi İndirim! Neler Oluyor?
Hangi Burç Sürekli Emrivaki Yapar? İşte Bir Anda Her Şeyi Olup Bittiye Getiren Burçlar… mask
Hangi Burç Sürekli Emrivaki Yapar? İşte Bir Anda Her Şeyi Olup Bittiye Getiren Burçlar…
Hangi Burç Sürekli Çemkirir? İşte Kendinden Büyüklere Arsızca Cevap Veren Burçlar… mask
Hangi Burç Sürekli Çemkirir? İşte Kendinden Büyüklere Arsızca Cevap Veren Burçlar…
Hangi Burç Çok Güzel Anne Olacak? İşte Çocuğuyla Hem Arkadaş, Hem Aile Olacak Burçlar... mask
Hangi Burç Çok Güzel Anne Olacak? İşte Çocuğuyla Hem Arkadaş, Hem Aile Olacak Burçlar...
Hangi Burç Dünyadan Bir Haberdir? İşte Kıyamet Kopsa Saçını Tarayacak Burçlar… mask
Hangi Burç Dünyadan Bir Haberdir? İşte Kıyamet Kopsa Saçını Tarayacak Burçlar…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Hangi Burca Hangi Renk Çok Yakışır? İşte Burçların Dolaplarında Olması Gereken Renkler… mask
Hangi Burca Hangi Renk Çok Yakışır? İşte Burçların Dolaplarında Olması Gereken Renkler…
Kardeşlerim Dizisi Final Mi Yapıyor? Asiye’nin Diziden Ayrılacağı Konuşuluyordu, Senaristten Şok Atak Geldi! Akıl Beyin Yandı! mask
Kardeşlerim Dizisi Final Mi Yapıyor? Asiye’nin Diziden Ayrılacağı Konuşuluyordu, Senaristten Şok Atak Geldi! Akıl Beyin Yandı!
Arka Sokaklar Dizisinde Nöbet Değişimi! Rıza Baba Gidiyor, Komiser Ali Geliyor! Her Veda Yürekleri Mahvetmişti, Kanal D’den Skandal Karar! “Yok Artık!” mask
Arka Sokaklar Dizisinde Nöbet Değişimi! Rıza Baba Gidiyor, Komiser Ali Geliyor! Her Veda Yürekleri Mahvetmişti, Kanal D’den Skandal Karar! “Yok Artık!”
Şok Market Dolara Resti Çekti, Fiyatları İndirdi! Mutfaktan Banyoya; Her Şey Bedava! Sınırlı Sayıda, Raflar Boşalıyor… mask
Şok Market Dolara Resti Çekti, Fiyatları İndirdi! Mutfaktan Banyoya; Her Şey Bedava! Sınırlı Sayıda, Raflar Boşalıyor…
Hangi Burç Üçgen Vücutludur? İşte Kızların Aklını Vücuduyla Alabilecek Burçlar… mask
Hangi Burç Üçgen Vücutludur? İşte Kızların Aklını Vücuduyla Alabilecek Burçlar…
Hande Erçel İçine Hiçbir Şey Giymedi, Nefesleri Kesti! İncecik Beliyle Fizik Şov Yaptı… Görenler Eridi Bitti! “Hande Açılma!” mask
Hande Erçel İçine Hiçbir Şey Giymedi, Nefesleri Kesti! İncecik Beliyle Fizik Şov Yaptı… Görenler Eridi Bitti! “Hande Açılma!”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status