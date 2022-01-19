- 19 Oca 2022 - 00:19 G: 19 Oca 2022 - 00:20

Hayatı Zaman İçinde Düzene Girecek Burçlar Hangisidir? İşte Bulunduğu Konumdan Başka Bir Konuma Geçecek O Burçlar…

Sürekli seyahat halinde olan gezegenler, burçların şanslı oldukları dönemleri değiştirebiliyor. Bazı burçlar 2022 yılından itibaren inanılmaz bir şansa kavuşurken, önümüzdeki yıllarda hiç beklemedikleri bir değişim çarkına gireceğe benziyor. Sizde 5 yıla kadar hayatına düzene sokacak burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...

Sürekli seyahat halinde olan gezegenler, burçların şanslı oldukları dönemleri değiştirebiliyor. Bazı burçlar 2022 yılından itibaren inanılmaz bir şansa kavuşurken, önümüzdeki yıllarda hiç beklemedikleri bir değişim çarkına gireceğe benziyor. Bu bağlamda 5 yıla hayatını düzene sokacak olan o burçların, yıllar sonra bulunduğu konumdan başka bir konuma geçeceğine kesin gözüyle bakılıyor. Öte yandan o şans zırhını üzerine takmış olan burçları görenler, hayrete düşüyor! Peki, hangi burç 5 yıla hayatını düzene sokacak? İşte 5 yıl sonra bulunduğu konumdan başka bir konuma geçecek burçlar…


Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

19 Oca 2022 - 00:19 - Burç Haberleri

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
Gülmeyi Bilmeyen Burçlar Hangisidir? İşte Ağlamaktan gülmeyi unutan o burçlar... mask
Gülmeyi Bilmeyen Burçlar Hangisidir? İşte Ağlamaktan gülmeyi unutan o burçlar...
Benim Burcum hangi Renk? İşte Dolaplarında Olması Gereken Burç renkleri ve Anlamları... mask
Benim Burcum hangi Renk? İşte Dolaplarında Olması Gereken Burç renkleri ve Anlamları...
Emekliye Müjdeli Haber! SSK Ve Bağ-Kur Emeklisine 1500 TL İkramiye Geliyor! mask
Emekliye Müjdeli Haber! SSK Ve Bağ-Kur Emeklisine 1500 TL İkramiye Geliyor!
Hangi Burcun Dilinin Kemiği Yoktur? İşte Kırıcı Konuşmakta Dünya Markası Olan Burçlar… mask
Hangi Burcun Dilinin Kemiği Yoktur? İşte Kırıcı Konuşmakta Dünya Markası Olan Burçlar…
Kırmızı Et Fiyatlarına Zam Mı Geldi? Et Fiyatlarını Görenler Şaştı Kaldı! İşte 2022 Güncel Et Fiyatları Listesi mask
Kırmızı Et Fiyatlarına Zam Mı Geldi? Et Fiyatlarını Görenler Şaştı Kaldı! İşte 2022 Güncel Et Fiyatları Listesi
Acun Ilıcalı Öyle Bir Survivor Kararı Aldı Ki, Kuralları Görenlerin Şaştı Kaldı! Sürgün kampına Gönderecek… İşte İlk Sürgüne Gidecek O İsimler! mask
Acun Ilıcalı Öyle Bir Survivor Kararı Aldı Ki, Kuralları Görenlerin Şaştı Kaldı! Sürgün kampına Gönderecek… İşte İlk Sürgüne Gidecek O İsimler!
Dünya Şaşkın, Kehanetleri bir bir gerçekleşiyor! The Simpsons Dizisinin 2022 Kehanetleri Tek Tek Ortaya Çıktı! İşte 2022’de Yaşanacak O Korkutan Olaylar.... mask
Dünya Şaşkın, Kehanetleri bir bir gerçekleşiyor! The Simpsons Dizisinin 2022 Kehanetleri Tek Tek Ortaya Çıktı! İşte 2022’de Yaşanacak O Korkutan Olaylar....
A101, Bim, Şok Market İndirim Kararı Aldı! Sadece 19 Lira, Yetişen Alacak! Ayçiçek Yağında Tokat Gibi İndirim! Neler Oluyor? mask
A101, Bim, Şok Market İndirim Kararı Aldı! Sadece 19 Lira, Yetişen Alacak! Ayçiçek Yağında Tokat Gibi İndirim! Neler Oluyor?
Hangi Burç Sürekli Emrivaki Yapar? İşte Bir Anda Her Şeyi Olup Bittiye Getiren Burçlar… mask
Hangi Burç Sürekli Emrivaki Yapar? İşte Bir Anda Her Şeyi Olup Bittiye Getiren Burçlar…
Hangi Burç Sürekli Çemkirir? İşte Kendinden Büyüklere Arsızca Cevap Veren Burçlar… mask
Hangi Burç Sürekli Çemkirir? İşte Kendinden Büyüklere Arsızca Cevap Veren Burçlar…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Hayatı Zaman İçinde Düzene Girecek Burçlar Hangisidir? İşte Bulunduğu Konumdan Başka Bir Konuma Geçecek O Burçlar… mask
Hayatı Zaman İçinde Düzene Girecek Burçlar Hangisidir? İşte Bulunduğu Konumdan Başka Bir Konuma Geçecek O Burçlar…
Şeyma Subaşı’nın Kardeşini Görenler Şaştı Kaldı! Böyle Bir Benzerlik Yok, Gülüşleri Bile Aynı! Acun Ilıcalı’nın Kız Arkadaşı Delirecek! mask
Şeyma Subaşı’nın Kardeşini Görenler Şaştı Kaldı! Böyle Bir Benzerlik Yok, Gülüşleri Bile Aynı! Acun Ilıcalı’nın Kız Arkadaşı Delirecek!
En zor unutan Burçlar Hangisidir? İşte En çok acı çeken o burçlar mask
En zor unutan Burçlar Hangisidir? İşte En çok acı çeken o burçlar
Gülmeyi Bilmeyen Burçlar Hangisidir? İşte Ağlamaktan gülmeyi unutan o burçlar... mask
Gülmeyi Bilmeyen Burçlar Hangisidir? İşte Ağlamaktan gülmeyi unutan o burçlar...
Benim Burcum hangi Renk? İşte Dolaplarında Olması Gereken Burç renkleri ve Anlamları... mask
Benim Burcum hangi Renk? İşte Dolaplarında Olması Gereken Burç renkleri ve Anlamları...
Kas Yapısı Üçgen Vücutlu Olan Burçlar Hangisidir? İşte Kızların Aklını Kaslarıyla Alabilecek O Burçlar… mask
Kas Yapısı Üçgen Vücutlu Olan Burçlar Hangisidir? İşte Kızların Aklını Kaslarıyla Alabilecek O Burçlar…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status